Europa League: ΑΕΚ - Μπράιτον με στόχο την πρόκριση

Καθοριστικής σημασίας είναι ο αγώνας της Ένωσης, ο τελευταίος της φάσης των ομίλων στην “Αγιά Σοφιά”. Οι απουσίες των δύο ομάδων.

Με στόχο τη νίκη που θα της διασφαλίσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και τον Φεβρουάριο του 2024, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπράιτον στην 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Europa League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να ολοκληρώσουν τους αγώνες τους στην "Αγιά Σοφιά" με την πρώτη τους διεθνή νίκη, καθώς δεν τα έχουν καταφέρει ούτε στους προκριματικούς του Αυγούστου με Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Αντβέρπ, ούτε στις δύο αναμετρήσεις του ομίλου με Άγιαξ και Μαρσέιγ.

Τώρα, όμως, η ανάγκη για «τρίποντο» είναι επιτακτική, αφού σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Ένωση ουσιαστικά αποχαιρετά το Europa League και θα πρέπει στην τελευταία αγωνιστική (14/12) να πάρει αποτέλεσμα από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για να διασφαλίσει μια θέση στο Conference League και να αποφύγει την τελευταία θέση και τον άδοξο αποκλεισμό σε μία πορεία που ξεκίνησε ιδανικά!

Ήταν 21 Σεπτεμβρίου όταν η «αρμάδα» του Ματίας Αλμέιδα περνούσε με νίκη 3-2 από το Μπράιτον, προκαλώντας «ηλεκτροσόκ» στους «Γλάρους», στο παρθενικό ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας τους.

Τώρα, όμως, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι θα είναι πολύ πιο προετοιμασμένη και αποφασισμένη να «καθαρίσει» την πρόκριση.

Από πλευράς απουσιών, η ΑΕΚ θα στερηθεί τον πολύτιμο σε ένα τέτοιο ματς, Γενς Γιόνσον, ενώ έχει πλέον συνηθίσει να αγωνίζεται χωρίς τον Λιβάι Γκαρσία.

Αρκετές απουσίες έχει και η Μπράιτον, ωστόσο θα ενισχυθεί από τον πρώτο σκόρερ της, Έβαν Φέργκιουσον ο οποίος δεν είχε παίξει στο πρώτο ματς.

Διαιτητής: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Σιμάνσκι, Χατζισαφί, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Άμραμπατ, Τσούμπερ, Πόνσε

ΜΠΡΑΪΤΟΝ (Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι): Στιλ, Φέλτμαν, Ντανκ, Φαν Χεκ, Γκρος, Νταούντ, Μπαλεμπά, Αντινγκρά, Ζοάο Πέδρο, Μπουονανότε, Φέργκιουσον.

