Europa League - Ολυμπιακός: Η Φράιμπουργκ και τα σχέδια του Μαρτίνεθ

Οι “ερυθρόλευκοι” θα αγωνιστούν επί γερμανικού εδάφους, ελπίζοντας σε απόδοση που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν μια από τις πρώτες θέσεις του ομίλου.

Αποστολή στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Φράιμπουργκ, όπου το βράδυ της Πέμπτης (30/11, 19:45) θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα της εβδομάδας για τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας στο «Europa-Park Stadion» εντάσσεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League (1ος όμιλος), με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για μια θέση στην πρώτη δυάδα.

Για να συμβεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νίκη, ωστόσο ο στόχος της ομάδας του Ντιέγκο Μαρτίνεθ μόνο εύκολος δεν είναι απέναντι σε μια εκπρόσωπο της γερμανικής σχολής, που παίζει με ένταση και στο ίδιο τέμπο σε όλο το παιχνίδι.

Η ομάδα του Κρίστιαν Στράιχ δεν κάνει φέτος πρωτάθλημα ανάλογο του περυσινού, αλλά όπως έδειξε στον πρώτο αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» είναι ένα συγκρότημα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, κι αυτό το κατάλαβε η ελληνική ομάδα χάνοντας το παιχνίδι (3-2) από ένα γκολ στο λυκόφως του.

Στο πλαίσιο του 1ου ομίλου, την ίδια ώρα, η Μπάτσκα Τοπόλα θα υποδέχεται στη Σερβία τη Γουέστ Χαμ. Άγγλοι και Γερμανοί ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι», που έχασαν και τα δύο παιχνίδια του γκρουπ στο γκολ, έχουν 4 και οι Σέρβοι έναν. Όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, ο Ολυμπιακός είναι φαβορί για την τρίτη θέση και τη συνέχεια στην Ευρώπη, μέσω του Conference League.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Μαρτίνεθ δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Ποτέ δεν δίνω τις ενδεκάδες σε μια συνέντευξη Τύπου. Πρέπει πρώτα να τη μάθουν οι παίκτες. Έχουμε μία ακόμα προπόνηση», είπε.

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει στο μυαλό του η επιλογή να αλλάξει σχηματισμό, ο Ισπανός δεν το απέκλεισε: «Φυσικά και αποτελεί μία εκδοχή. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί αλλά μπορεί και όχι. Μία ομάδα πλούσια σε τακτική μπορεί να προσαρμόζεται σε διάφορα συστήματα. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με ονόματα αλλά έχει να κάνει με την ομάδα και την κατάστασή της. Είμαστε έτοιμοι να αλλάζουμε συστήματα. Να προσαρμοζόμαστε και να αλλάζουμε τακτική. Το πιο βασικό είναι η ομάδα να δείξει το καλύτερο».

Απέναντι στη Φράιμπουργκ ο Ίβηρας τεχνικός ενδέχεται να αφήσει το 4-4-2 και να προσεγγίσει τον αγώνα είτε με σχηματισμό 5-3-2 είτε με 4-3-3. Στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσουν οι Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ιμπόρα, Ορτέγκα, Καμαρά, Έσε, Φορτούνης, Μασούρας και Ελ Κααμπί (Γιόβετιτς).

Στο δεύτερο ενδεχόμενο η ενδεκάδα που θα μπορούσε να παραταχθεί θα αποτελούνταν από τους Πασχαλάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Ντόη, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Καμαρά, Έσε (Αλεξανδρόπουλο), Φορτούνη, Μασούρα (Ποντένσε), Ελ Κααμπί (Γιόβετιτς).

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί από την UEFA ο Βόσνιος Ιρφάν Πελίτο.

