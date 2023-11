Οικονομία

Πληθωρισμός: Νέα μείωση τον Νοέμβριο

Πόσο κατέβηκε στην Ευρωζώνη σε σχέση με τον Οτκώβριο, σύμφωνα με την Eurostat. Τα ποσοστά του σε Γερμανία και Γαλλία.

Στο 3,0% υποχώρησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Eurostat. Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 3,8% τον Οκτώβριο, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο εθνικός δείκτης είχε αυξηθεί κατά 3,4% τον περασμένο μήνα.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Eurostat, από 2,9% τον Οκτώβρη. Στο 2,3% βούτηξε στη Γερμανία. O πληθωρισμός στη Γερμανία υποχώρησε περισσότερο από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές τον Νοέμβριο καθώς σημειώθηκε πτώση στις τιμές της ενέργειας και των ταξιδιών. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε ετήσια άνοδο 2,3% τον Νοέμβριο, έναντι ανόδου 3% τον Οκτώβριο.

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο έχει βρεθεί ο πληθωρισμός από τον Ιούνιο του 2021. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,5%. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε βουτιά 0,7%. Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, τα γερμανικά ομόλογα διεύρυναν τα κέρδη τους, με την απόδοση του 2ετούς τίτλου να σημειώνει πτώση 7 μονάδων βάσεων στο 2,85%.

Η οικονομία της Γαλλίας συρρικνώθηκε απροσδόκητα το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο - ωθώντας τους επενδυτές να εντείνουν τα στοιχήματα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια την άνοιξη. Οπως μεταδίδει το Bloomberg και αναπαράγει το Euro2day.gr, η γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee αναθεώρησε σήμερα Πέμπτη την ανάπτυξη κατά 0,1% που είχε αρχικά αναφέρει για τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο, σε πτώση 0,1%. Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο τρίμηνο είχε αναπτυχθεί κατά 0,6% Τα νέα ήταν καλύτερα για τον πληθωρισμό, ο οποίος υποχώρησε στο 3,8% αυτόν τον μήνα - το χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του περασμένου έτους - μετά το 4,5% του Οκτωβρίου. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg περίμεναν αύξηση 4,1%.





