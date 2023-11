Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης για Σούνακ: Πολιτισμός δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες, είναι και οι συμπεριφορές

Η έκκληση του διευθυντή του μουσείου της Ακρόπολης, μετά την ακύρωση του ραντεβού Σούνακ – Μητσοτάκη και τον σάλο που προκλήθηκε.

Ανακοίνωση με την οποία καυτηριάζει τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας εξέδωσε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητής, Νικόλαος Σταμπουλίδης.

«Πολιτισμός δεν είναι μόνον οι αρχαιότητες και τα έργα Τέχνης. Πολιτισμός είναι και οι σχέσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δημιουργώντας παγκόσμιο θόρυβο, δεν κατάφερε και αυτή τη φορά να σπάσει την ενότητα των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και ακόμα δεν κατόρθωσε να διαταράξει τη σειρά με τις αρχές και τις αξίες των εξαιρετικών σχέσεων δύο χωρών και των λαών τους, καθώς επίσης την Απόφαση του 2021, του Παγκόσμιου Οργανισμού, της UNESCO, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ζήτημα της διεκδίκησης, της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, του συμβόλου της αρμονίας, της αισθητικής και της Δημοκρατίας, είναι ορθό, δίκαιο και διακυβερνητικό, καλώντας τις δύο Κυβερνήσεις να το λύσουν, σύμφωνα με τα επιχειρήματα, τα δεδομένα και την παγκόσμια βούληση στον 21ο αιώνα», καταλήγει.

