Λιβάνιος για επιστολική ψήφο: Φοβική η θέση του ΚΚΕ - Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Αν. Υπ. Εσωτερικών για την διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, σχετικά με την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές, την οποία εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως εξήγησε ο κ. Λιβάνιος, καθώς στις 9 Ιουνίου 2024 είναι οι Ευρωεκλογές, οι εκλογείς που θέλουν να ψηφίσουν με επιστολή, θα πρέπει έως τις 28-29 Απριλίου να έχουν κάνει την αίτηση και μετά από 15 ημέρες θα παραλάβουν τον φάκελο με το υλικό για να μπορούν να πάρουν μέρος στις εκλογές.

Διαβεβαίωσε ότι «έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Η αίτηση θα γίνεται με κωδικούς μέσω του gov.gr, θα υπάρχει επαλήθευση του προσώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του. Η αίτηση συμπληρώνεται μόνο από τον εκλογές, προβλέπονται βαρύτατες κυρώσεις για κάθε παραποίηση. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας με βάση όσα ισχύσουν σε πολλές χώρες που εφαρμόζεται το μέτρο».

«Κάθε άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα, ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει στο σπίτι του. Είναι φοβική θέση που δεν έχει θέση σε μια σύγχρονη δημοκρατία, αυτή η θέση του ΚΚΕ ό,τι με την επιστολή ψήφο υπάρχει πεδίο για να ασκηθεί πίεση πχ. σε εργαζόμενους από έναν εργοδότη για το τι θα ψηφίσουν», είπε ο κ. Λιβάνιος.

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είπε «ευελπιστούμε ότι θα είναι πολλοί περισσότεροι από τους 25000 που ψήφισαν με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εξωτερικό στις εθνικές εκλογές. Σκεφτείτε ότι ένας εκλογέας έπρεπε να πάει από το Μπουένος Άιρες στο Τέξας για να ψηφίσει καθώς έπρεπε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 40 εκλογέων για να λειτουργήσει εκλογικό τμήμα. Στην ουσία δεν τον διευκολύναμε».

Επεσήμανε δε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ψηφίσουν και όλοι εκείνοι για τους οποίους έγινε τόση συζήτηση στις εθνικές εκλογές, όπως οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό, που λόγω της τουριστικής σεζόν, είχαν αλλάξει περιοχή από τον τόπο όπου έχουν τα δικαιώματα τους για να εργαστούν.

