Ολυμπιακός: βαριά ήττα από την Φράιμπουργκ

Μια πολύ κακή εμφάνιση από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που έγιναν έρμαιο στις διαθέσεις των παικτών του Κρίστιαν Στράιχ.

Χθες, στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ είχε υποστηρίξει ότι ο Ολυμπιακός είναι πια μια ομάδα ώριμη και έτοιμη, συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα εναντίον των Γερμανών.

Πριν περάσουν 24 ώρες η πραγματικότητα τον διέψευσε οικτρά: οι «ερυθρόλευκοι» συντρίβησαν στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από το γερμανικό συγκρότημα με 5-0 στο «Europa-Rak Stadion» για την 5η αγωνιστική του Europa League (1ος όμιλος).

Στην πόλη που ο Νίκος Καζαντζάκης άφησε την τελευταία πνοή του, στις παρυφές του Μέλανα Δρυμού, ο Ολυμπιακός απόθεσε την όποια φιλοδοξία του να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση του ομίλου του.

Η πειραϊκή ομάδα έγινε έρμαιο στις διαθέσεις των παικτών του Κρίστιαν Στράιχ, που έμπαιναν στην περιοχή του Πασχαλάκη όποτε και όπως ήθελαν εκθέτοντας την ενδεκάδα των φιλοξενούμενων και τις επιλογές του προπονητή τους.

Ειδικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ελληνικής ομάδας, Ρέτσος και Ντόη, μάλλον θα κάνουν πολύ καιρό για να ξεπεράσουν την τραυματική εμπειρία που βίωσαν απέναντι στον (αποδεδειγμένα πολύ καλό) Μίχαελ Γκρέγκοριτς, ο οποίος έστησε «πάρτι» στην περιοχή του Πασχαλάκη θυμίζοντας... Χάρι Κέιν.

Ο 29χρονος Αυστριακός σέντερ φορ έστησε «πάρτι» στην περιοχή του Ολυμπιακού φτάνοντας στο χατ-τρικ σε κάτι παραπάνω από μισή ώρα, καθώς άνοιξε το σκορ στο 3΄, διπλασίασε στο 8΄ κι έγραψε το 3-0 στο 36΄. Το μαρτύριο του πρώτου ημιχρόνου είχε όμως και συνέχεια για τους φιλοξενούμενους, που δέχθηκαν γκολ και από τον δεξιό μπακ της Φράιμπουργκ, Κιλιάν Σιλντιλιά, στο 42΄.

Τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο (ισοφάριση του αρνητικού ρεκόρ της) η πειραϊκή ομάδα είχε να δεχθεί εδώ και 20 χρόνια, από τον αγώνα της 10ης Δεκεμβρίου 2003 στο Τορίνο απέναντι στη Γιουβέντους. Όλα αυτά με την κατοχή της μπάλας 51%-49% για τους Γερμανούς και τις τελικές 9-5, μόνο που από τις πέντε τελικές στο στόχο η Φράιμπουργκ πέτυχε 4 γκολ!

Ο Μαρτίνεθ προσπάθησε να διορθώσει ό,τι μπορούσε, έβαλε τον Ιμπόρα αντί του Αλεξανδρόπουλου στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου ενώ στο 50΄ ο Ποντένσε τραυματίστηκε και αποχώρησε. Ο Ελ Κααμπί είχε τη μεγάλη ευκαιρία να μειώσει στο 68΄ αλλά καθυστέρησε μπροστά στην εστία και τη σπατάλησε.

Οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να έχουν τον έλεγχο αλλά δεν έβρισκαν πια τους... αεροδιαδρόμους του πρώτου μέρους, ενώ δεν είχαν και λόγο να συνεχίσουν στην ίδια ένταση καθώς το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί. Ακόμα κι έτσι πάντως δεν είπαν όχι σε ένα «δώρο» των αντιπάλων τους και συγκεκριμένα του Έσε, που στην προσπάθειά του να διώξει έστρωσε την μπάλα στον Ντόαν για το τελικό 5-0, στο 77ο λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Έσε, Ρέτσος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρίστιαν Στράιχ): Ατουμπόλου, Σιλντιλιά, Γκίντερ, Λίνχαρτ (66΄ Γκούντε), Ντόαν, Εγκεστάιν, Χέλερ (66΄ Αντάμου), Μακένγκο, Χέφλερ (68΄ Σάλαϊ), Γκρίφο (78΄ Βάισαουπτ), Γκρέγκοριτς (66΄ Ρολ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (84΄ Κίνι), Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε (83΄ Καρβάλιο), Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος (46΄ Ιμπόρα), Ποντένσε (50΄ Μασούρας), Ελ Κααμπί (84΄ Ελ Αραμπί), Φορτούνης.

