Missing Kid Alert: ανήλικες μπήκαν σε ταξί και εξαφανίστηκαν

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη των κοριτσιών. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την εξαφάνιση δύο κοριτσιών από την περιοχή της Καλλιθέας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", οι δύο κοπέλες, Ελευθερία Σ., 13 ετών και η Αικατερίνη Π., 14 ετών, φαίνεται να επιβιβάστηκαν σε ταξί με άγνωστο προορισμό.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 30/11/2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από την περιοχή της Καλλιθέας, Αττικής, η Ελευθερία Σ., 13 ετών και η Αικατερίνη Π., 14 ετών, οι οποίες φαίνεται να επιβιβάστηκαν σε ταξί με άγνωστο προορισμό. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 30/11/2023, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Σ. έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι 85 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας με λευκή ρίγα, μπεζ μπλούζα, μαύρο μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια. Η Αικατερίνη Π. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,65 και είναι 80 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

