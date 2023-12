Κοινωνία

Ναύπακτος: Μαθητές “μοίραζαν” γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους

Η καταγγελία του διευθυντή του σχολείου που οδήγησε στην σύλληψη παιδιών και γονιών. Πώς αποκαλύφθηκε η δράση των ανηλίκων.

Σοκ προακλεί η καταγγελία που έκανε έκανε ο διευθυντής σχολείου στην Ναύπακτο ότι μαθητές διακινούσαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους στο διαδίκτυο..

Ειδικότερα, ο 57χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι, όπως ενημερώθηκε, ένας 13χρονος μαθητής του Γυμνασίου δημιουργεί μέσω εφαρμογής γυμνές φωτογραφίες μαθητριών και τις επιδεικνύει σε άλλους μαθητές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατέθεσε σχετικά στις Αρχές και ο πατέρας μίας μαθήτριας ο οποίος κατήγγειλε ότι, όπως πληροφορήθηκε από την κόρη του, ο παραπάνω 13χρονος μαζί με ακόμη έναν συμμαθητή του δημιουργούν μέσω εφαρμογής γυμνές φωτογραφίες με τα πρόσωπα διάφορων ανήλικων μαθητριών του Γυμνασίου, μία εκ των οποίων και η κόρη του 13 ετών.

Πράγματι, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι τον τελευταίο μήνα οι δύο μαθητές μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής δημιουργούσαν γυμνές φωτογραφίες κοριτσιών αφαιρώντας τους τα ρούχα και τις διαμοίραζαν σε διάφορα άτομα.

Επιπλέον προέκυψε ότι ένας από τους δύο 13χρονους ήταν μέλος σε ιδιωτικό γκρουπ στο Telegram, όπου διακινούνταν πορνογραφικό υλικό κοριτσιών και γυναικών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο οι δύο μαθητές όσο και οι γονείς τους, ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

