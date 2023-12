Πολιτική

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Έχω αφήσει πίσω το συμβάν με τον Σούνακ – Να διαφυλάξουμε τις καλές σχέσεις

Τι είπε στο Bloomberg ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά με τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ

Την επιθυμία του να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε μιλώντας στο Bloomberg ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Ερωτηθείς σχετικά με τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Βρετανό ομόλογό του Ρίσι Σούνακ, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε «θέλω να αφήσω πίσω μου το ατυχές περιστατικό αλλά χρειάζονται δύο για το τανγκό ».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «στο πνεύμα των μακροχρόνια καλών σχέσεων που έχουν οι δύο χώρες και τις οποίες θέλω να διατηρήσω, δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτό το θέμα. Ούτε θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα της Μεγάλης Βρετανίας.

Είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε σχετικά με αυτό το θέμα και δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο γι’ αυτό». Στην ερώτηση αν μίλησε με τον κ.Σούνακ, απάντησε «όχι».

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας λέγοντας ότι ήταν πολύ σημαντική και θα βοηθήσει την Ελλάδα στα κόστη δανεισμού. «Αν δείτε τους δείκτες μπορείτε να διαπιστώστε ότι πάμε καλύτερα από χώρες της Ευρωζώνης και μπορούμε να διατηρήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια».

«Ταχεία μείωση των εκπομπών ρύπων στην Ελλάδα»

Eρωτηθείς για την παρουσία του στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP28) και για τους στόχους της Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της Συνόδου, καθώς όπως είπε, υπάρχει «ευρεία ανησυχία για το πού βρισκόμαστε».

«Στην Ελλάδα βιώσαμε τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής φέτος το καλοκαίρι και είμαστε εξαιρετικά φιλόδοξοι. Η Ελλάδα ανέλαβε τις δικές της ευθύνες, μείωσε τις εκπομπές της κατά 43% από το 2005 μιλάμε για την πιο ταχεία από άλλα κράτη της Ε.Ε., παρά την οικονομική κρίση και τις άλλες κρίσεις που βίωσε η χώρα μας» υπογράμμισε, προσθέτοντας πάντως πως «μπορούμε βέβαια να κάνουμε πολλά παραπάνω».

«Στόχος να αυξήσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ»

«Υπάρχουν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Έχουμε προσπαθήσει να αυξήσουμε σημαντικά την ένταξη των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και έχουμε και τη βοήθεια της επενδυτικής βαθμίδας, που είναι μία πραγματικότητα στη χώρα» πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τον κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο της πράσινης μετάβασης, τόνισε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες και θα ελαφρύνουν τα βάρη στους πιο αδυνάτους. «Tα οφέλη από την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα είναι πολλά, σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τη διείσδυση των ΑΠΕ για να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες» τόνισε.

Ερωτηθείς για τα σχέδια να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας και για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Θέλουμε να αυξήσουμε τη δυναμικότητα της παραγωγής πράσινης ενέργειας, να εξάγουμε πράσινη ενέργεια, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις αναγκες των γειτονικών χωρών και τη δική μας δίνοντας πρόσβαση σε φυσικό αέριο και αυτό κάνουμε. Ήδη καλύπτουμε σε μεγάλο βαθμό τις αναγκες της Βουλγαρίας, συνεργαζόμαστε με τη Μολδαβία και μέσα από το βόρεια Ελλάδα θέλουμε να διασφαλίσουε την ενεργειακή ασφάλεια σε πολλες χώρες».

