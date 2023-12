Βασιλιάς Κάρολος: το τετ α τετ με τον Σούνακ φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες (εικόνες)

Τη...διπλωματία της "γραβάτας" φαίνεται να επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος, που εμφανίστηκε στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP28 φορώντας γραβάτα με ελληνικές σημαίες.

-

Τον... ενδυματολογικό δρόμο φαίνεται να επέλεξε ο βασιλιάς Κάρολος για να δείξει τη στήριξή του στην Ελλάδα, μετά τις έντονες αντιδράσεις για την ακύρωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ', εμφανίστηκε στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP28 στο Ντουμπάι φορώντας μία γραβάτα με ελληνικές σημαίες.

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον βασιλιά Κάρολο να έχει ένα τετ α τετ με τον Ρίσι Σούνακ φορώντας τη γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες.

