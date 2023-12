Life

“Blackout challenge”: Το επικίνδυνο “παιχνίδι” κάνει θραύση και στην Ελλάδα (βίντεο)

“Συναγερμός” για γονείς και εκπαιδευτικούς από την εξάπλωση του επικίνδυνου παιχνιδιού, που δοκιμάζει τα όρια των παιδιών. Παράλληλη ανησυχία από την αυξημένη σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων στο “dark web”.

Ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Το challenge του black out κάνει θραύση τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο. Ανήλικοι «παίζουν» με την ζωή τους, με απώτερο στόχο να κερδίσουν όλο και περισσότερα views και likes, ρισκάροντας πολλές φορές με τον θάνατο.

Δείτε τι είπαν στον ΑΝΤ1 ανήλικοι που έχουν δοκιμάσει να ανταποκριθούν στην πρόκληση:

Την ίδια ώρα, πρόσφορο έδαφος στο σκοτεινό διαδίκτυο έχουν βρει ενήλικες, που ψαρεύουν ανήλικα παρασύροντας τα σε αχαρτογράφητους δρόμους, όπως εξηγεί ο Γιώργος Κορμάς, γιατρός και υπεύθυνος βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», το πρώτο εξάμηνο του 2023 δέχθηκε 84 κλήσεις για «περίεργα περιστατικά» στο διαδίκτυο. Από αυτές, το 42% αφορούσε σε προβληματική χρήση του διαδικτύου, το 15% για σεξουαλικό διαδικτυακό εκβιασμό (sextortion) και το 15% για μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο (sexting).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κυρίως σε παιδιά ηλικίας δημοτικού, οι γονείς πρέπει να σερφάρουν μαζί με τα παιδιά τους, δεν πρέπει να υπάρχουν κινητά στο δωμάτιο την ώρα του ύπνου και μόλις δουν αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών τους αμέσως πρέπει να ενημερώσουν κάποιον ειδικό.

