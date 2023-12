Κοινωνία

Πτώση ατόμου στο μετρό της Αγίας Παρασκευής

Συναγερμός στο μετρό της Αγίας Παρασκευής. Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας από τον συρμό του μετρό στον σταθμό του μετρό της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 50χρονος είχε πέσει στις ράγες του συρμού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή 12 πυροσβεστών και τεσσάρων οχημάτων για να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

