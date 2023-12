Life

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: Εντυπωσιακή πρωτιά τον Νοέμβριο

Με μεγάλη διαφορά προηγήθηκε στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού η "παρέα της Θεσσαλονίκης" έναντι του ανταγωνισμού.

Καθολική κυριαρχία και πρωτιά κατέγραψε το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» τον Νοέμβριο. H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν για 17η σεζόν την ανατρεπτική παρέα από τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή της τηλεθέασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τον Νοέμβριο, η εκπομπή ήταν η κορυφαία στο σύνολο της τηλεόρασης με βάση το μερίδιο, πρώτη στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 22,7%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10,6 μονάδες και πρώτη και στο γενικό σύνολο με μέσο όρο 18%, έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.500.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω για 1’. Η δυναμική της εκπομπής «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, ήταν εντυπωσιακή σχεδόν σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 20:00 και τον μήνα Δεκέμβριο στις τηλεοράσεις μας. Μείνετε συντονισμένοι!

