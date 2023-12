Life

“I LOVE Σου Κου” - Οικονομάκου: τα παιδιά, το λάθος και “Ο Πρώτος από εμάς” (βίντεο)

Τι είπε η ηθοποιός για την σχέση που έχει αναπτύξει με τους άλλους πρωταγωνιστές της σειράς του ΑΝΤ1, την καριέρα της, τα άγχη για την δουλειά και την οικογένεια της και πως τα αντιμετώπισε.

Η Αθηνά Οικονομάκου, που απολαμβάνουμε στην σειρά του ANT1 «Ο πρώτος από εμάς», βρέθηκε το Σάββατο στο πλατό της εκπομπής “I LOVE Σου Κου” και μίλησε με την Μπέτυ Μαγγίρα και τον Δημήτρη Μακαλιά για την προσωπική και την επαγγελματική ζωή της.

Αναφέρθηκε στο «Δεληγιάννειο Παρθεναγωγείο» όπου έκανε την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της, αλλά και στις δουλειές της στο θέατρο, αναφέροντας και αντιξοότητες και δυσκολίες που αντιμετώπισε ήδη από την πρώτη σεζόν στο σανίδι.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την τελειομανία της και το άγχος της να μην κάνει λάθος πουθενά, καθώς και στην προσπάθεια της να τα προλάβει όλα και σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας της, γεγονός που με την έλευση του πρώτου και ειδικά του δεύτερου παιδιού της δεν ήταν εφικτό να γίνει, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της απέναντι στην οικογένεια και στην δουλειά της.

Όπως είπε οι κρίσεις άγχους που εμφάνιζε αντιμετωπίστηκαν με υπομονή και ψυχοθεραπεία, η οποία την οδήγησε να ρίξει τον υψηλό πήχη που είχε ορίσει για τον εαυτό της και να λέει πλέον στον εαυτό της «δεν είμαι τέλεια σε όλα» ή «αυτό δεν το πρόλαβα, δεν πειράζει».

Ακόμη, η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στην δραματική κομεντί «Ο πρώτος από εμάς», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με άλλους πέντε εκλεκτούς ηθοποιούς, λέγοντας ότι το καλό σενάριο και η αρτιότητα όλων των συντελεστών παράγει το καλό αποτέλεσμα και τόνισε ότι βιώνει και στην πραγματικότητα την καλή σχέση των πρωταγωνιστών, αφού όπως ανέφερε οι έξι πρωταγωνιστές έχουν αναπτύξει και πολύ στενή προσωπική επαφή και επικοινωνούν διαρκώς στην διάρκεια όλης της ημέρας, μέσω και των social media.

Παρακολουθήστε όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου» του ΑΝΤ1:

