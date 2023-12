Κοινωνία

Κλοπές ηλεκτρονικών συσκευών: Έβαζε στη θέση τους ίδιες συσκευασίες με χαλασμένα gadgets

Δείτε τι φέρεται να έκανε με τη λεία του ο νεαρός συλληφθείς και πόσο κέρδος κατάφερε να αποκομίσει.

Εικόνα: αρχείου

Συνελήφθη τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 30χρονος για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο 30χρονος κατά τους τελευταίους μήνες διέπραττε κλοπές ηλεκτρονικών ειδών από καταστήματα στην Αττική αλλά και σε γειτονικούς νομούς.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης του, ο κατηγορούμενος έμπαινε στα καταστήματα παριστάνοντας τον πελάτη και χωρίς να γίνει αντιληπτός αφαιρούσε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια ενώ για να μην γίνει αντιληπτή άμεσα η πράξη του, τοποθετούσε στην θέση των αφαιρεθέντων ειδών, άλλες συσκευασίες μη λειτουργικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ : «Στη συνέχεια, ο 30χρονος μεταπωλούσε τις συσκευές με αποτέλεσμα να αποκτήσει μεγάλο οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε ποσό άνω των 30.000 ευρώ».

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί 24 περιπτώσεις τετελεσμένων κλοπών και 3 απόπειρες ενώ η εμπλοκή του και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ερευνάται.

Από έρευνα στο σπίτι και στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πτυσσόμενο μαχαίρι,

δύο κινητά τηλέφωνα και

ρούχα που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για την διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων με τον ίδιο τρόπο δράσης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στις 8-9-2023. Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

