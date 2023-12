Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες

Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού και ποιο ήταν το επίκεντρο.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:37 του Σαββάτου (τοπική ώρα, 16:37 στην Ελλάδα) στις Φιλιππίνες.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στο ανατολικό τμήμα της νήσου Μιντανάο, στα νότια των Φιλιππινών, πολύ κοντά στις ακτές.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το USGS, ήταν στα 32,8 χιλιόμετρα.

Λίγη ώρα αργότερα στις 23:06 καταγράφηκε μετασεισμός με μέγεθος 6,1 Ρίχτερ και επίκεντρο κοντά σε αυτό του μεγαλύτερου σεισμού.

Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή ως τις ακτές της Ιαπωνίας.

