ΕΕΔΑ: Κριτική κατά της κυβέρνησης για ΑΔΑΕ και Ράμμο

Τι λέει η Εθνική Επιτροπή για τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην ανεξαρτησία αποφάσεων της ΑΔΑΕ.

Ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημεία οξείας κριτικής για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητη αρχή τοποτηρητής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία λειτουργεί υπό την παρούσα προεδρία της πανεπιστημιακής καθηγήτριας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Μαρίας Γαβουνέλη.

Η Επιτροπή στην τελευταία ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ΕΕΔΑ εκφράζει την ανησυχία της ότι η σπουδή με την οποία εισήχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων και ολοκληρώθηκε, η διαδικασία επιλογής των νέων Μελών της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της 28.9.2023, απέκλεισε τη δυνατότητα αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων και προσώπων κοινής αποδοχής, σύμφωνα με το πνεύμα της παρ. 2 του άρθρου 101Α του Συντάγματος. Η εν λόγω συνταγματική διάταξη απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις για την επιλογή των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και σε κάθε περίπτωση αυξημένη πλειοψηφία, αρχικώς 4/5 και ήδη μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, 3/5 της Διάσκεψης των Προέδρων. Κατά μείζονα λόγο, ο ορισμός νέων Μελών με πλειοψηφία μικρότερη της απαιτούμενης από το άρθρο 101Α του Συντάγματος είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος.

Τέλος, η ΕΕΔΑ παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό και ανησυχία, τα σοβαρά προσκόμματα που αντιμετωπίζει η ΑΔΑΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, την κλήση ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών της ΑΔΑΕ για ενέργειες που άπτονται των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του ελεγκτικού ρόλου της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς επίσης και τις καταγγελίες του Προέδρου της ΑΔΑΕ ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για «αυξανόμενες πιέσεις» προς την ΑΔΑΕ κατά τη διεξαγωγή των έρευνών σχετικά με την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών. Κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΔΑ την 16.11.2023, προσκλήθηκε και παρέστη ο Πρόεδρος της ΑΔΑΕ (σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4780/2021), ο οποίος ενημέρωσε τα Μέλη για τα εμπόδια που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του τον τελευταίο καιρό. Κατήγγειλε προσπάθειες παρεμπόδισης της εκτέλεσης ελέγχων από την Αρχή στις εγκαταστάσεις παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κρατικών υπηρεσιών, δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους, τη μη νόμιμη επιλογή Μελών της ΑΔΑΕ λόγω έλλειψης της απαραίτητης συνταγματικής πλειοψηφίας καθώς και την κλήση σε απολογία ενώπιον της Δικαιοσύνης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Αρχής για τις απόψεις τους και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στη δημιουργία ενός «καταθλιπτικού, τοξικού κλίματος» εντός του οποίου καλείται το προσωπικό της Αρχής να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυο εκ των Μελών της ΑΔΑΕ για τους οποίους έχει δοθεί παραγγελία για δικαστική έρευνα από την Εισαγγελία ήταν, κατά την έναρξη της έρευνας, Μέλη της Εθνικής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του ενεργού τους ρόλου στις εργασίες της ΕΕΔΑ, λαμβάνοντας δε επιπρόσθετα υπόψη τη συμβολή τους στην Έκθεση Αναφοράς για το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών (Μάρτιος 2023), υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4780/2021 παρ. 6 «Τα Μέλη της ΕΕΔΑ δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση ή παραβίαση του απορρήτου που συνιστά ποινικό αδίκημα.».

Η ΕΕΔΑ τονίζει ότι η απρόσκοπτη και χωρίς παρεμβάσεις λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και η διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Μελών τους συνιστά απαράβατο κανόνα για την ομαλή λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου. Τα Μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών δεν πρέπει να διώκονται ποινικά για την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την έκδοση της ανακοίνωσης, η εκπρόσωπος Τύπου του οποίου, Δώρα Αυγέρη, σε ανακοίνωσή της σημείωσε:

«Κόλαφο για την κυβέρνηση αποτελεί η δήλωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Οι καταγγελίες της έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ΕΕΔΑ αποτελεί ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αποτελεί συνομιλήτρια με ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Σύμφωνα με τη δήλωση της ΕΕΔΑ, στην Ολομέλεια της οποίας εκπροσωπούνται οι Ανεξάρτητες Αρχές, διαπιστώνονται «σοβαρά ζητήματα ως προς την ορθή, δημοκρατική και απρόσκοπτη συγκρότηση και λειτουργία ορισμένων Ανεξαρτήτων Αρχών σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει το κανονιστικό και ρυθμιστικό τους πλαίσιο».

Η δήλωση της ΕΕΔΑ αφήνει σαφέστατες αιχμές για τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση άλλαξε τη σύνθεση της ΑΔΑΕ, μία κίνηση με προφανή πολιτική σκοπιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τονίζει ότι η σπουδή με την οποία εισήχθη στη Διάσκεψη των Προέδρων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των νέων μελών της ΑΔΑΕ, απέκλεισε τη δυνατότητα αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων και προσώπων κοινής αποδοχής, σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος.

Παράλληλα, η ΕΕΔΑ επισημαίνει την ανησυχία της για την κλήση ενώπιον της Δικαιοσύνης μελών της ΑΔΑΕ «για ενέργειες που άπτονται των καθηκόντων τους», ενώ αναφέρεται στις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες που έκανε στην Ολομέλεια της ΕΕΔΑ ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, για «παρεμπόδιση της εκτέλεσης ελέγχων από την ΑΔΑΕ» και «δυσφημιστικές και απειλητικές αναφορές εις βάρος του από επίσημα όργανα του Κράτους». Επίσης, η ΕΕΔΑ παραπέμπει σε αντίστοιχες καταγγελίες που έκανε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η αγωνία της κυβέρνησης να μην προχωρήσει η έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την οδηγεί σε ενέργειες που υπονομεύουν το κράτος Δικαίου.

Το επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά.

Όσο κι αν προσπαθήσουν στην κυβέρνηση, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι ευθύνες θα αποδοθούν».

