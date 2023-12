Πολιτική

Μπακογιάννη: Τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών είναι τα μόνα χωρίς δικαιώματα

Τι είπε για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τι απαντά για τις πρακτικές προηγούμενων ετών. Τι λέει για το φορολογικό νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις.

Για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, το φορολογικό νομοσχέδιο, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, καθώς και για τις αποχωρήσεις απο τον ΣΥΡΙΖΑ και την διάσπαση του κόμματος, μίλησε στο MEGA, η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, κινούμενη σε αρκετά θέματα σε αντίθετη "γραμμή" απο εκείνη γαλάζιων στελεχών, όπως ο Μάκης Βορίδης, οι δηλώσεις του οποίου προκάλεσε αίσθηση τις προηγούμενες ημέρες.

Για την επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα

«Η επίσκεψη έπρεπε να γίνει και πρέπει να γίνει, οι επαφές μεταξύ των ηγετών είναι ο κανόνας σήμερα, αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο σε μία φάση που έχουμε μείωση της έντασης και της ρητορικής έντασης και της έντασης πάνω από το Αιγαίο, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτό το κλίμα των «ήρεμων νερών» και να χτίσουμε σιγά σιγά, με θέματα χαμηλής πολιτικής στην αρχή και μετά βλέποντας πώς θα πάει, τα θέματα υψηλότερης πολιτικής, αλλά και βήματα στο μεταναστευτικό που έχουν γίνει τώρα, που είχαμε μείωση κατά 60% των μεταναστευτικών ροών, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά», είπε αρχικά.

Για την άποψη του Αντώνη Σαμαρά ότι «δεν είναι καλή ιδέα να έρθει ο Ερντογάν» και «να μην πάμε σε μια συμφωνία αν δεν επιλυθεί το θέμα της Κύπρου», η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως, «κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Σαμαρά, οι επισκέψεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία συνεχίστηκαν, οι επαφές του κ. Σαμαρά με τον κ. Ερντογάν στο περιθώριο του ΝΑΤΟ υπήρξαν άρα όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούν ακριβώς την ίδια πολιτική. Διότι αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. είναι εύκολο να λες «όχι» και να κατηγορείς και δυστυχώς στην Ελλάδα, ο υγιής πατριωτισμός πάρα πολλές φορές είναι σε πιο αδύναμη θέση από την πατριδοκαπηλία που «πουλάει» πιο πολύ. Η πραγματικότητα είναι μία· η Ελλάδα προσέρχεται με απόλυτη αυτοπεποίθηση και αυτό που εκφράζουν κάποιοι αμφισβητώντας κάποια πράγματα, είναι σαν να μην πιστεύουν στα επιχειρήματα της χώρας μας, στα επιχειρήματα του Διεθνούς Δικαίου, και να μην πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευθεί και ταυτόχρονα να έχει μία αμυντική στάση».

«Αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που στέλνει η Τουρκία είναι θετικά, αλλά επειδή ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος, η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό δε σημαίνει ότι και μία χαραμάδα να υπάρξει, δεν πρέπει να μην την εκμεταλλευτούμε», συμπλήρωσε.

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Αναφορικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε: «Ξεκινώντας για τα ομόφυλα ζευγάρια, αντιλαμβάνομαι και σέβομαι όλες τις αντιδράσεις που υπάρχουν, και είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται της ζωής των ανθρώπων και έχει διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των εξαιρετικά παραδοσιακών ανθρώπων και έχω την οικογένεια πάνω από όλα. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι σήμερα, δεν υπάρχου μόνο οι πυρηνικές οικογένειες ή παραδοσιακές. Υπάρχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που τα παιδιά είναι παιδιά χωρισμένων γονιών, και υπάρχουν και παιδιά ομόφυλων ζευγαριών. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά έχουν δικαιώματα. Τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών δεν έχουν δικαιώματα. Αν είσαι παιδί ομόφυλου ζευγαριού, είσαι βιολογικό παιδί του ενός ή του άλλου, άρα αναγνωρίζεσαι ως βιολογικό παιδί του ενός μόνο και ας είναι το ζευγάρι το οποίο μεγαλώνει το παιδί, έστω και αν μας «ξενίζει» το είδος του ζευγαριού. Αν ο μη γένοιτο πεθάνει ο βιολογικός γονέας, το παιδί αυτό πηγαίνει στην πρόνοια, δεν έχει δικαίωμα να μείνει με τον άλλο γονιό, να τον κληρονομήσει, να πάρει τη διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου. Τα παιδάκια αυτά σήμερα είναι αδικημένα από τον νόμο. Πρέπει να τα προστατεύσουμε γιατί αυτό καθεαυτό το σύμφωνο συμβίωσης έχει δώσει τα δικαιώματα στο ζευγάρι. Αυτοί που δεν έχουν δικαιώματα είναι τα παιδάκια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το θέμα γιατί η πολιτική είναι εδώ για να δίνει λύσεις σε προβλήματα υπαρκτά».

Και συνέχισε η κ. Μπακογιάννη: «Όταν ψηφίσαμε το σύμφωνο συμβίωσης, υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις, όπως υπάρχουν και τώρα. Είναι σε σεβαστό το να μην θέλει κάποιος να το ψηφίσει. Και το σύμφωνο συμβίωσης δεν το ψήφισαν, αλλά σήμερα το επικαλούνται, οι ίδιοι που τότε δεν το ψήφισαν. Δεν πρέπει να υποστούν κυρώσεις όσοι δεν το ψηφίσουν, αυτά είναι θέματα συνείδησης. Έχω δώσει «μάχη» ευτυχώς όχι στην Ελλάδα, αλλά στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών, 25 χρόνια τώρα. Όλες οι Εκκλησίες έχουν αντιδράσει και είναι λογικό, δεν μιλάμε για γάμο σε εκκλησία. Ο γάμος είναι άλλο πράγμα από την αναγνώριση των δικαιωμάτων κάποιων ανθρώπων. Θα είμαι η τελευταία που θα πω στον άλλον πώς θα ζήσει τη ζωή του. αλλά θα προστατεύσω τα παιδιά. Θα υπάρξει και μία ωρίμανση του δημοσίου διαλόγου. Για θέματα συνείδησης δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία».

Για το φορολογικό νομοσχέδιο

«Η εκλογική μας βάση αντιδρά θετικά όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε πει στο πρόγραμμά μας ότι η φορολογική συμμόρφωση είναι το Α και Ω. ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να πιστεύει ότι κρατάς μία επιχείρηση 10 χρόνια και βγάζεις λιγότερα από τον ανειδίκευτο εργάτη. Και είναι άδικο απέναντι σε μισθωτούς, συνταξιούχους που δεν μπορούν να «κρύψουν» κανένα εισόδημα. Είναι λογικές οι αντιδράσεις. Πάντα θα υπάρχουν, αλλά ο πολύς κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι μία προσπάθεια να υπάρξει φορολογική συμμόρφωση και καταλαβαίνει ότι τα έσοδα αυτά είναι απαραίτητα για την υγεία, την παιδεία, για όλους τους τομείς που χρειάζονται χρήματα. Έγιναν πολλές διορθώσεις και έγινε διαβούλευση ουσίας», σημείωσε η κ. Μπακογιάννη.

Για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι γενικώς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και έχει δομικό πρόβλημα ταυτότητας. Έχει ένα πρόβλημα – όπως συνολικά η Αριστερά – ταυτότητας και αυτό δεν διορθώνεται ευκολά. Ενοχλούμαι από την έλλειψη αντιπολίτευσης, δεν μας βοηθάει καθόλου. Είναι ισοπεδωτική η κριτική τους αλλά δεν έχουν τεκμηριωμένες απόψεις. Δεν έχω την αλαζονεία της παντοδυναμίας και στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αυτά. Η φύση απεχθάνεται το κενό και καινούριο θα δημιουργηθεί, χωρίς αμφιβολία, και πρέπει να δημιουργηθεί, γιατί το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει αγκομαχώντας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφεται. Δεν υπάρχει κάτι τώρα θα πρέπει να δημιουργηθεί, η δημοκρατία θέλει ισορροπία», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Μπακογιάννη.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα πει ό,τι θέλει να πει, όταν το επιθυμεί ο ίδιος. Έχει σημασία για την λειτουργία των θεσμών μία δομημένη και σοβαρή αντιπολίτευση. Και για την ίδια την αντιπολίτευση θα ήταν εξαιρετικά επωφελές», σχολίασε.

Τέλος για την παιδική εγκληματικότητα, σύμφωνα με το MEGA, η κ. Μπακογιάννη επεσήμανε πως, «δίνω καθημερινή μάχη για να μην μπορούν τα παιδιά να μην παίζουν ορισμένα παιχνίδια που σκοτώνουν και τα λοιπά. Είναι απίστευτη η επιρροή αυτών των παιχνιδιών. Πρέπει να μπει κάποιο μέτρο το οποίο είναι ένα θέμα το ποιο το συζητάμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για την προστασία αυτών των παιδιών από αυτές τις επιρροές. Θα πάμε σε κάποιας μορφής απαγορεύσεις, θα πάρουμε κάποια μέτρα, και από εκεί και πέρα είναι οι γονείς. Πολλές φορές στους γονείς ξεφεύγουν κάποια πράγματα και δεν προλαβαίνει να το παρακολουθήσει».

