Βούλα - Απάτη: Της πήραν 130000 ευρώ σε... δύο δόσεις

Πώς "αξιωματικός" της ΕΛΑΣ έπεiσε μία γυναίκα να της αφήσει μία περιουσία σε κάδο απορριμάτων.

Τηλεφωνική απάτη κατήγγειλε μία γυναίκα στην Βούλα.

Συγκεκριμένα, η 76χρονη κατήγγειλε στο Τμήμα Ασφάλειας Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (01/12) της τηλεφώνησε μια γυναίκα η οποία της δήλωσε ότι είναι αξιωματικός της αστυνομίας. Στη συνέχεια της είπε ότι η κόρη της έχει συλληφθεί γιατί με το αυτοκίνητό της παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα παιδί και για να αφεθεί ελεύθερη θα έπρεπε να της δώσει 100.000 ευρώ.

Το χρονικό της απάτης

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπό την καθοδήγηση της, η ηλικιωμένη, έβαλε σε μια τσάντα 100.000 ευρώ την οποία άφησε σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της.

Η υπόθεση είχε και συνέχεια, όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς η 76χρονη. Η άγνωστη, της τηλεφώνησε και πάλι ζητώντας και άλλα χρήματα. Αυτή την φορά, έβαλε σε τσάντα άλλα 30.000 ευρώ, την οποία και άφησε έξω από μια εκκλησία.

