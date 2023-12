Καιρός

Κακοκαιρία - Δευτέρα: ισχυρές βροχές, πτώση θερμοκρασίας και άνεμοι 7 μποφόρ

Που και πότε θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, την Δευτέρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου, Σαμοθράκης) και μέχρι αργά το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θράκης. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους-βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από το μηδέν έως τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές από 08 έως 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες με σποραδικές καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Τα φαινόμενα στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, βαθμιαία βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, , πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, ωστόσο στη δυτική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Το θερμόμετρο θα δείξει από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 4-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι αργά το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 και στα βόρεια βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοααντολικούς, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Κρήτη από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους-βορειοανατολικούς, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι, 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στα νότια και, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά οι νεφώσεις βαθμιαία θα αυξηθούν, από το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές και από τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 03 έως 13 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 08 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

