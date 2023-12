Κοινωνία

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Κακοκαιρία εξπρές θα "σαρώσει" την χώρα. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 02-12-2023/1300, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην ανατολική και νότια χώρα από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου - Σαμοθράκης).

Β. Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τόπους την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

