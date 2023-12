Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: ένταση και διακοπή στο Πανθεσσαλικό (εικόνες)

Ποιες πράξεις των οπαδών σήμαναν συναγερμό στις παρούσες αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν ένταση στο στάδιο.

Η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό διεκόπη προσωρινά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ το σκορ ήταν 2-2 εξαιτίας έντασης μέσα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Οπαδοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν τους πάγκους των δύο ομάδων. Αργίοτερα με απόφαση του διαιτητή και των αρχών, ο αγώνας συνεχίστηκε και έληξε κανονικά.

Η αστυνομία παρενέβη για να προστατεύσει τους ανθρώπους του αγώνα, την ώρα που ο διαιτητής Τάσος Παπαπέτρου είχε συγκεντρώσει τους παίκτες στην περιοχή του Βόλου.

Δεκάδες εκρήξεις ακούστηκαν στη διάρκεια της διακοπής, πιθανόν από χειροβομβίδες κρότου λάμψης των αστυνομικών. Σημαντικός ήταν και ο αριθμός των δακρυγόνων που έπεσαν, με συνέπεια η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική.

Αρκετοί αστυνομικοί παρατάχθηκαν μπροστά από τους πάγκους.

