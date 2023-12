Αθλητικά

Basket League: Έσπασε τη “γκίνια” ο Άρης κόντρα στο Μαρούσι (εικόνες)

Αναλυτικά τα στοιχεία του αγώνα ανάμεσα σε Μαρουσιώτες και Θεσσαλονικείς, στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά.

«Φρένο» στο αρνητικό σερί τριών ηττών στη Basket League έβαλε ο Αρης στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη επικράτησε 89-84 του Αμαρουσίου και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, με κορυφαίο τον Ρομπέρτο Γκάλινατ, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους. Οι Ραντούλιτσα (23π.), Τζούστον (20π., 10ρ.) και Μπρίσκο (17π., 10ασ.) ξεχώρισαν από τους νεοφώτιστους, που υποχώρησαν στο 3-6.

Τα δεκάλεπτα: 15-27, 34-44, 53-72, 84-89

Οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύθηκαν την αστοχία και τα λάθη των γηπεδούχων στο ξεκίνημα και προηγήθηκαν 14-4 στο 5ο λεπτό, παρά το γεγονός ότι είδαν τον Χάρελ να αποχωρεί κουτσαίνοντας στα πρώτα δευτερόλεπτα (ο Αμερικανός δεν είχε κάτι σοβαρό και επέστρεψε στη συνέχεια). Ο Άρης έφτασε και στο +15 (27-12 στο 9΄), όμως το Μαρούσι, με πρωταγωνιστή τον Μπρίσκο, πέτυχε εννέα αναπάντητους πόντους και μείωσε σε 27-21. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα ως τη λήξη του ημιχρόνου (44-34), που είχε ως χαρακτηριστικό στοιχείο ότι σχεδόν όλοι οι πόντοι της αθηναϊκής ομάδας (33 από τους 34) προήλθαν από τρεις μόνο παίκτες, τον Ραντούλιτσα, τον Μπρίσκο και τον Τζούστον.

Ο Αρης είχε ισορροπημένο σκοράρισμα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, αλλά στο τρίτο δεκάλεπτο ο Γκάλινατ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και οδήγησε την ομάδα του στο +16 (62-46) στο 26΄. Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (72-51) λίγο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, όμως το Μαρούσι με ένα σερί 9-0 μείωσε σε 72-60 και στο φινάλε εξαπέλυσε την αντεπίθεσή του. Με τρίποντο του Γιαννόπουλου και γκολ-φάουλ του Χιλ, οι γηπεδούχοι πλησίασαν σε απόσταση βολής (81-78), ενάμισι λεπτό πριν τη λήξη, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Τολιόπουλος και Κατσίβελης ήταν ψύχραιμοι στις βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα και διαμόρφωσαν το τελικό 89-84.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσιμπούρης, Σκαλτσής

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λημνιάτης): Χιλ 9 (1), Τζούστον 20 (2τρ., 10ρ.), Μπρίσκο 17 (10ασ.), Ραντούλιτσα 23 (7ρ.), Νικολαϊδης 2, Πένο, Στασινός, Μπόγρης, Φιλιππάκος, Ιορδάνου 2, Γιαννόπουλος 10 (2), Λούκοβιτς 1

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Καρ 12 (6ασ.), Κατσίβελης 10, Ντε Σόουζα 10 (7ρ.), Χάρελ 7 (1τρ., 10ρ.), Γκάλινατ 21 (3), Σλαφτσάκης 2, Τολιόπουλος 10 (1), Μπλούμπεργκς 11 (1), Φίλιος, Περσίδης, Μπάνκστον 6.

