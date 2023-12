Κόσμος

ΗΠΑ για Χαμάς: Δεν ξέραμε τίποτα πριν την επίθεση στο Ισραήλ

Τι αναφέρουν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, απαντώντας σε αναφορές ότι ο “πλανητάρχης” γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, ήδη από την ώρα του σχεδιασμού της.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ήταν ενήμερη εκ των προτέρων για την επίθεση που σχεδίαζε να διαπράξει η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, δήλωσε χθες Κυριακή ο διευθυντής στρατηγικών επικοινωνιών του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι.

«Η δική μας κοινότητα πληροφοριών ανέφερε πως εξέτασε το ζήτημα — δεν έχει καμιά ένδειξη μέχρι τώρα πως είχε προειδοποιηθεί (...) ή πως γνώριζε την ύπαρξη αυτού του εγγράφου», δήλωσε ο κ. Κέρμπι στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ διέθεταν λεπτομερείς πληροφορίες για το σχέδιο της Χαμάς να εξαπολύσει επίθεση ευρείας κλίμακας περίπου έναν χρόνο προτού γίνει.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έγγραφο έκτασης περίπου 40 σελίδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, επίθεση όπως αυτή στην οποία προχώρησαν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κατά το ρεπορτάζ.

Το έγγραφο, που κυκλοφορούσε στους κύκλους της ισραηλινής κατασκοπείας με την κωδική ονομασία «Jericho Wall» («Τείχος της Ιεριχούς»), δεν διευκρίνιζε πότε θα εξαπολυόταν η επίθεση, ωστόσο περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς θα υφίσταντο κορεσμό τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ για να γίνουν κατόπιν έφοδοι σε στρατιωτικές βάσεις και πόλεις.

Μολαταύτα η στρατιωτική ηγεσία έκρινε πως επρόκειτο για υπερβολικά φιλόδοξο και δύσκολα εφαρμόσιμο σχέδιο, παρά τις προειδοποιήσεις αναλυτών της υπηρεσίας πληροφοριών.

