Οικονομία

Youth Pass: Λήγει η διορία για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ποσοστό των δικαιούχων έχει υποβάλει αίτημα. Πότε είναι η τελευταία ημέρα της προσθεσμίας. Έκκληση Μητσοτάκη μέσω TikTik προς νέους να εκμεταλλευθούν το μέτρο.

-

Μέχρι και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα στους νέους «youth pass», όπως ανακοίνωσε μέσω TikTok ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα. Από τους περίπου 200.000 δυνητικούς δικαιούχους όμως, αίτηση έχουν υποβάλει λίγο περισσότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα λιγότεροι από 115.000.

Έτσι, το ενδεχόμενο της ανακοίνωσης παράτασης προθεσμίας δε μοιάζει ιδιαίτερα απίθανο,.

Δικαιούχοι φέτος είναι όσοι συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022 αρκεί να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας χωρίς την ύπαρξη εισοδηματικών κριτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι 18ρηδες θα πάρουν τα 150€ και του χρόνου χωρίς να χρειαστεί να κάνουν ξανά αίτηση η οποία υποβάλλεται άπαξ. Αν κάποιος 18αρης δεν αιτηθεί τα χρήματα φέτος, μπορεί να το κάνει του χρόνου αλλά η ενίσχυση δεν έχει αναδρομικότητα.

Οι αιτήσεις γίνονται είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας https://vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ και εφόσον δεν υπάρξει κάποια παράταση, η ενίσχυση θα έχει καταβληθεί έως την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Αερομεταφορές

Ξενοδοχεία – Καταλύματα

Ταξί, Τρένα, Λεωφορεία

Ηλεκτρονικά Βιβλία, Ταινίες, Μουσική

Κινηματογράφος - Θέατρο

Σχολές χορού – Συναυλίες

Μουσεία – Τουριστικές ατραξιόν

Η διαδικασία της αίτησης είναι πολύ απλή και μετά την υποβολή ο δικαιούχος ενημερώνεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω γραπτού μηνύματος για την ενεργοποίηση της κάρτας του με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες παραμένουν ενεργές για 2 χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

Το youth pass θα αποτελεί μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Από το 2024 και έπειτα, η ειδική πλατφόρμα θα ανοίγει από την πρωταπριλιά έως τις 15 Μαΐου. Τα χρήματα θα καταβάλλονται μια φορά το χρόνο έως τις 31 Μαΐου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Εγκληματική οργάνωση διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο

Θεσσαλονίκη: Προσπάθησαν να κλέψουν το άγαλμα του Καπετανίδη (βίντεο)

Έφυγε από την ζωή ο Χρήστος Ζαχαράκις