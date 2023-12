Κοινωνία

Τράπερ σε σπείρα που λήστευε ΑΤΜ με “χρυσά” κέρδη (βίντεο)

Σε πόσες παρόμοιες πράξεις δείχνει να εμπλέκεται ο γνωστός μουσικός και ποια η λεία της σπείρας στην οποία συμμετείχε.

Τουλάχιστον τρία άτομα, μεταξύ αυτών και γνωστός τράπερ συνελήφθησαν από την Αστυνομία με την κατηγορία ότι έκλεβαν ΑΤΜ αρπάζοντας τα ποσά που υπήρχαν μέσα σε αυτά. Ο 28χρονος μουσικός είχε πέσει ξανά στα χέρια των Αρχών για παρόμοια υπόθεση και το 2021.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δράση της σπείρας είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα καθώς επέλεγαν να χτυπούν ΑΤΜ που βρίσκονταν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ οι τρεις συλληφθέντες έχουν κλέψει τουλάχιστον 10 ΑΤΜ με τη συνολική λεία να φτάνει τα 700.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι δράστες «ξέπλεναν» τα χρήματα σε παραγωγή δισκογραφίας τραπ μουσικής και σε παίγνια καζίνο.

Οι αστυνομικοί μεταξύ άλλων εντόπισαν μετά από έρευνες 206.00 σε μετρητά, ένα πολεμικό τυφέκιο Μ16 και 1,5 κιλό εκρηκτικής ύλης.

Η σχετικά ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Η μεθοδική και άρτια έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδήγησε στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. τραπεζών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τροχό κοπής και εκρηκτικές ύλες.

Ο επαγγελματισμός και η παρατηρητικότητα των αρμόδιων αξιωματικών και υπαξιωματικών που χειρίστηκαν στην υπόθεση, οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών μελών της οργάνωσης, ηλικίας 26, 27 και 28 ετών, οι οποίοι προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων και μέσω αυτών μετέβαιναν σε επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας, όπου, χρησιμοποιώντας τροχούς κοπής μετάλλων ή τοποθετώντας εκρηκτικές ύλες, παραβίαζαν Α.Τ.Μ. με σκοπό να αφαιρέσουν τα χρήματα που περιείχαν.

Πρόκειται για άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων, που επιδείκνυαν ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου που δρούσαν, αδιαφορώντας ωστόσο για τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και της ζωής των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν προκλητικά πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν με κάθε ευκαιρία τόσο στις καθημερινές τους συναναστροφές όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ «ξέπλεναν» τα παράνομα κέρδη τους δαπανώντας υπέρογκα ποσά μέσω της μουσικής βιομηχανίας ή μέσω στοιχηματισμού σε καζίνο.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 10 περιπτώσεις εκρήξεων Α.Τ.Μ. σε Εύβοια, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία, καθώς και 7 κλοπές οχημάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται στο ποσό των 710.000 ευρώ.

Η επιχείρηση για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2023, στην περιοχή του Καματερού, και αφού είχαν προβεί σε ακόμη μία διάρρηξη Α.Τ.Μ. στην περιοχή της Ερμιόνης Αργολίδας, αφαιρώντας το ποσό των 198.515 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους αστυνομικούς, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο, πιστόλια, φυσίγγια, ποσότητες εκρηκτικής ύλης, εξοπλισμός αφαίρεσης οχημάτων, τρία αυτοκίνητα, δύο μοτοσυκλέτες καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Όλα τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, με συντονισμένες ενέργειες, ψυχραιμία, διακριτικότητα και πρωτίστως αποτελεσματικότητα, έφεραν εις πέρας αυτή την απαιτητική και επικίνδυνη επιχείρηση»

Συγχαρητήρια από τον Υπουργό Προστασίας Πολίτη

Τα συγχαρητήριά του προς την Ελληνική Αστυνομία για την εξάρθρωσητης σπείρας απηύθυνε δημοσίως και ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη με την παρακάτω ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες της @hellenicpolice για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις ΑΤΜ τραπεζών, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας, με συνολική λεία πάνω από 700.000 ευρώ.



Η ΕΛ.ΑΣ., με καλά οργανωμένο σχέδιο, προχώρησε στην… — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) December 4, 2023

