Υγεία - Περιβάλλον

Διδυμότειχο: Ο Ανδρουλάκης επισκέφτηκε τους δωρητές του Νοσοκομείου της πόλης (βίντεο)

Τι συζήτησε ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με το ζευγάρι των ηλικιωμένων για την ανιδιοτελή πράξη τους.

Με το ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δώρισε ποσό 100.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στον Έβρο. Ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής τους επισκέφτηκε στο σπίτι τους κομίζοντας λουλούδια και γλυκά, και ανάμεσα στον κ. Ανδρουλάκη και το ζευγάρι διαμείφθηκε ο παρακάτω διάλογος:

- Συγχαρητήρια. Μας συγκινήσατε όλους με την πράξη σας, γιατί δώσατε κόπους μιας ζωής, σε αυτά που πρέπει να κάνει το κράτος, δυστυχώς.

- Κύριε πρόεδρε, επιτρέψτε μας να σας προσφέρουμε αυτά τα βιβλία, είναι του Διδυμοτείχου και της ενορίας της Μάνης.

- Να είστε καλά, να είστε καλά. Από πού πήρε το χωριό το όνομα Μάνη;

- Το χωριό πρέπει να πήρε το όνομα από τους Μανιάτες.

- Μετονομάστηκε τότε που δόθηκαν καινούρια ονόματα σε όλα τα χωριά, ε;

- Ναι. Πολλοί δεν ξέρουν, και πολλές φορές μας ρωτάνε μήπως είμαστε από τη Μάνη της Λακωνίας. Όμως από τους ανθρώπους που κατάγονται από εκεί, πήρε απλώς το όνομά του το χωριό. Πιστεύουμε το γράφει το βιβλίο που σας προσφέρουμε.

- Ωραία, ωραία. Εγώ έχω σπουδάσει στην Ξάνθη, γι’ αυτό σας έφερα και καριόκες από τη Ξάνθη, έχω έρθει πολλές φορές πάνω. Ήμουν φοιτητής εδώ.





