Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 για τη δωρεά με τους κόπους μια ζωής που αποταμίευσαν δουλεύοντας ως μετανάστες στην Γερμανία.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από το Διδυμότειχο, αποφάσισε να κάνει δωρεά ύψους 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο της πόλης. Ο κ. Παναγιώτης Αραμπατζής, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αποκάλυψε πως πήραν την απόφαση μαζί με την σύζυγο του, Σωτηρία. «Έχουμε μια οικονομική άνεση και σκεφτήκαμε να κάνουμε μια δωρεά. Αποφασίσαμε η δωρεά αυτή να γίνει στο νοσοκομείο της πόλης μας. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και είμαστε συνέχεια στους γιατρούς, ε μπορούμε να τους βρίσκουμε και στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιώτης. Τα χρήματα αυτά όπως αποκάλυψε, προέρχονται από τις οικονομίες μιας ζωής που τις έκαναν δουλεύοντας ως μετανάστες στη Γερμανία. Όσο για την ιδέα της δωρεάς απέδωσε την «πατρότητα της σκέψης», στην σύζυγο του Σωτηρία. Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Η διοίκηση του Νοσοκομείου με επιστολή της χαρακτηρίζει το ζευγάρι αυτό ως ευεργέτες αφού απόδειξαν με τον τρόπο τους την αγάπη για τον τόπο και την τεράστια αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο: Είναι απίστευτη η αυθόρμητη πρωτοβουλία Σας να ενισχύσετε το Νοσοκομείο με τη ΔΩΡΕΑ Σας, αναφέρεται στην ευχαριστήρια επιστολή της η διοίκηση , αφού έτσι το Νοσηλευτικό ίδρυμα θα ανταποκριθεί πληρέστερα και ευχερέστερα στην αποστολή του. Ήδη με τα χρήματα που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Το αυτοκίνητο για τη μεταφορά ΑμεΑ, που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, με την ένδειξη «ΔΩΡΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ» τέθηκε στην υπηρεσία του Νοσοκομείου και ειδικότερα του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Ορεστιάδας, αναβαθμίζοντας εντυπωσιακά τη λειτουργία του και ανακουφίζοντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Το ιατρικό μηχάνημα (Υστεροσκόπιο) τοποθετήθηκε στη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου και τώρα αποτελεί βασικό ιατρικό εργαλείο του Νοσοκομείου

Αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες θέσεις, όπου ήταν απαραίτητο και αναγκαίο, 20 κλιματιστικά, 17 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, και 5 εκτυπωτές, διευκολύνοντας πάρα πολύ τη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφού τα κλιματιστικά έδωσαν λύσεις στις δύσκολες συνθήκες εργασίας των γιατρών, κυρίως των χειρουργών, αλλά και των άλλων υγειονομικών και βελτίωσαν και το περιβάλλον νοσηλείας των ασθενών, ενώ οι Η/Υ βοηθούν πλέον τους γιατρούς να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των Νοσοκομείων προς όφελος όλων και κυρίως των ασθενών.

Βελτιώνεται ήδη ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων που ανήκει στο Νοσοκομείο μας, βελτιώνοντας παράλληλα και την εν γένει εικόνα του Νοσοκομείου μας.

Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του στεγάστρου προ της κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου

Ολοκληρώθηκε η βελτίωση και ανακαίνιση της εξωτερικής όψης του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, εφαρμόστηκε η πλέον σύγχρονη μέθοδος προστασίας του και επίσης πραγματοποιείται η ανάπλαση του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου μας, και με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η υγιεινή αλλά και η αισθητική των συγκεκριμένων χώρων του Νοσοκομείου. Τέτοιες ενέργειες αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για το κοινό καλό και λειτουργούν με ανιδιοτέλεια και γιατί το ποθεί η ψυχή τους.