“Καλάθι των Χριστουγέννων”: Πότε ξεκινά - Ποια είδη περιέχει

Τι δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας σε δήλωση του μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), υπό τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αριστοτέλη Παντελιάδη, τον Γενικό Γραμματέα, Κώστα Μαυροειδή και τον Γενικό Διευθυντή, Απόστολο Πεταλά.

Στη διάρκεια της συνάντησης, η οποία ήταν η δεύτερη σε διάστημα μιας εβδομάδας, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί - όπως και πέρυσι - το «Καλάθι των Χριστουγέννων», από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου. Θα περιλαμβάνει έξι διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, τα οποία είναι βασικά για το εορταστικό τραπέζι.

Συγκεκριμένα, στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» θα περιέχονται τα εξής προϊόντα:

Αρνί

Κατσίκι

Γαλοπούλα

Τσουρέκι

Βασιλόπιτα

Σοκολάτα

Στην αρχική ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης γινόταν λόγος για 8 κατηγορίες τορφίμων, καθώς στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» περιλαμβάνονταν και τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση τα εν λόγω είδη εξαιρέθηκαν τελικώς απο το μέτρο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης: «Για ακόμα μια φορά είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από κοινού αποφασίσαμε ποια προϊόντα θα ενταχθούν στο φετινό “Καλάθι των Χριστουγέννων”, το οποίο θα ξεκινήσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει ως τις 3 Ιανουαρίου. Θα περιλαμβάνονται βασικές κατηγορίες τροφίμων για κάθε νοικοκυριό. Αυτές τις άγιες ημέρες, θέλουμε κάθε σπιτικό να καταφέρει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προϊόντα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι του σε χαμηλές τιμές και αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση που καταφέρνουμε και το υλοποιούμε».

Εν τω μεταξύ, παρατείνεται το πρόγραμμα για το «Καλάθι του νοικουριού», σύμφωνα με διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο.

