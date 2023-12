Life

“Πειρατεία” - Συνδρομητική τηλεόραση: Συνελήφθησαν εννέα άτομα, χιλιάδες οι πελάτες

Πώς δρούσαν τα μέλη της σπείρας. Xρηματικά ποσά, πληθώρα παράνομων συσκευών, παράνομα λογισμικά και λίστες παράνομων συνδρομητών εντόπισαν οι Αρχές.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, χωρίς την έγκριση του φορέα που κατέχει την άδεια παροχής σε όλη την επικράτεια.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Ηλείας, της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Κρήτης, κατά την οποία συνελήφθησαν εννέα βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρια μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αρχηγικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για - κατά περίπτωση - συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και παράβαση των νομοθεσιών περί πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την επίτευξη του σκοπού της παράνομης δραστηριότητάς τους, τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν δημιουργήσει δίκτυο το οποίο υποστήριζαν τεχνικά και στο οποίο λειτουργούσε ένας εξυπηρετητής (server) για την παράνομη αναμετάδοση των καναλιών.

Από την πλευρά τους, τα βασικά μέλη λειτουργούσαν με δικό τους πελατολόγιο ως μεταπωλητές των παράνομων συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ενώ για να μην γίνουν αντιληπτοί εισέπρατταν τα χρήματα σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων ή διαδικτυακών εταιρειών μεταφοράς χρημάτων, καθώς και μέσω κρυπτονομισμάτων.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης (modes operandi) της εγκληματικής οργάνωσης:

τα αρχηγικά μέλη δημιουργούσαν και συντηρούσαν την τεχνολογική υποδομή, ενώ

τα υπόλοιπα μέλη λειτουργούσαν ως μεταπωλητές προδιαμορφωμένων από τους ίδιους ειδικών συσκευών (IPTVBOXES), μέσω των οποίων μπορούσε κάθε χρήστης τους να συνδεθεί μέσω ειδικού προγράμματος στο διαδίκτυο (Internet) και μπορούσε με κατάλληλη διαμόρφωση του προγράμματος να συνδεθεί σε παράνομους διακομιστές (servers),

μπορούσαν να ελέγχουν την κατάσταση του κάθε χρήστη, εάν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, εάν έχει λήξει η περίοδος συνδρομής του καθώς και να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν την σύνδεση του κάθε χρήστη και

κρατούσαν περίπου το 40% της αμοιβής που λάμβαναν από τους πελάτες και το υπόλοιπο ποσό το απέδιδαν στα αρχηγικά μέλη.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της ενδελεχούς και πολύμηνης ανάλυσης και διερεύνησης πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι το πελατολόγιο των μελών της οργάνωσης αριθμούσε τουλάχιστον 2.000 πελάτες, το περιουσιακό όφελος που είχαν αποκόμισει ξεπερνούσε τις 420.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά σε βάρος των νομίμων εταιρειών παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών προγραμμάτων ανέρχεται στα 2.240.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση σε κατοικίες και καταστήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

52.915 ευρώ,

24 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

5 φορητές συσκευές tablet,

3 φορητά ψηφιακά μέσα ψηφιακής αποθήκευσης (usb flash drive)

22 σκληροί δίσκοι Η/Υ,

46 τραπεζικές κάρτες (χρεωστικές/πιστωτικές/ανάληψης),

11 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

αναδιπλούμενο μαχαίρι συνολικού μήκους 20 εκατοστών και μήκους λάμας 8 εκατοστών,

3 τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων,

6 κάρτες SIM,

κάρτα microsd,

41 διαδικτυακοί δέκτες,

ασύρματο δρομολογητή,

14 σπρέι πιπεριού,

πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

πλήθος εγγράφων, πελατολογίων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν δύο άτομα για νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, αντίστοιχα, καθώς ο πρώτος είχε δημιουργήσει δικό του δίκτυο για την παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών καναλιών και ο δεύτερος για θέαση συνδρομητικών υπηρεσιών.

Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 43 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς λάμβαναν έναντι αντιτίμου από τα μέλη της οργάνωσης παράνομο λογισμικό και εξοπλισμό για τη θέαση συνδρομητικών καναλιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Τέλος, από την ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr, στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/Καταγγελίες /Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD