Ρωσία: Στους μείον 56 βαθμούς Κελσίου κατρακύλησε το θερμόμετρο

Χιονοθύελλες σάρωσαν τη Μόσχα, όπου καταγράφεται ρεκόρ χιονόπτωσης, προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές.

Στους -56 βαθμούς Κελσίου έπεσε σήμερα ο υδράργυρος σε τμήματα της Σιβηρίας, την ώρα που χιονοθύελλες σάρωσαν τη Μόσχα, όπου καταγράφεται ρεκόρ χιονόπτωσης, προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές.

Στη Δημοκρατία Σαχά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας και περιλαμβάνει το Γιακούτσκ, μία από τις πιο κρύες πόλεις στον κόσμο, οι θερμοκρασίες βούτηξαν κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιφέρειας. Στο Οϊμιάκον, μια περιοχή στη Σαχά, τα θερμόμετρα έδειξαν -56 βαθμούς Κελσίου το βράδυ της Δευτέρας.

Η ρωσική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως η αίσθηση του ψύχους θα είναι στους 60 και πλέον βαθμούς κάτω από το μηδέν στο Οϊμιάκον δεδομένων των ανέμων και της υγρασίας και ότι ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, στα Ουράλια και τα εδάφη της Σιβηρίας, ο παγετός αναμένεται να ενταθεί την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου», έγινε γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ρωσίας.

Στη ρωσική πρωτεύουσα σημειώθηκαν χθες από τις σφοδρότερες χιονοπτώσεις που έχουν ποτέ καταγραφεί, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα της Μόσχας να καλυφθούν με χιόνι, το ύψος του οποίου έφθασε τα 35 εκατοστά σε μία μόλις ημέρα. Καθυστερήσεις υπήρξαν σε ορισμένα από τα αεροδρόμια της Μόσχας λόγω της κακοκαιρίας.

Οι θερμοκρασίες στη Μόσχα και τα περίχωρά της αναμένεται να πέσουν σε περίπου -20 βαθμούς Κελσίου αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Στα Ουράλια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος θα καταγράψει πτώση στους -40 βαθμούς Κελσίου αυτήν την εβδομάδα.

