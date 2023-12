Πολιτισμός

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ο ΑΝΤ1 στις αποθήκες με τους “θησαυρούς” (βίντεο)

Η κάμερα κατέγραψε αρχαιότητες από επαναπατρισμούς. Η Γενική Διευθύντρια του Μουσείου δείχνει επιδεικνύει μία λεοντοκεφαλή από την Ακρόπολη, που εκλάπη το 1945 από Αμερικανό στρατιώτη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

«Το αρχαίο μου μίλησε και μου είπε “πάρε με πίσω”. Τα έφερα στην Ελλάδα και έκτοτε ...είναι εδώ», λέει στον ΑΝΤ1 η Δρ. Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτη, Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.΄

Ήταν το 2007 όταν η Δρ. Καραπαναγιώτου, σημερινή Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τότε ως εντεταλμένη εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βοστώνη, είχε καταφέρει με την πειθώ της και την αγάπη της για την διάσωση χαμένων θησαυρών του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, να επαναπατρίσει μια λεοντοκεφαλή υδρορροή της Αθηναϊκής Ακρόπολης, που είχε αφαιρεθεί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από Αμερικανό στρατιώτη.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 ακολουθεί την Δρ. Καραπαναγιώτου στα εργαστήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Εκεί, από τις αποθήκες στα υπόγεια, θα έβγαινε και πάλι στο φως η λεοντοκεφαλή που έφερε πίσω, πείθοντας τον γιό του Αμερικανού στρατιώτη, ο οποίος το φύλαγε στην συλλογή του από το 1945.

«Μου έδωσε ραντεβού στο πάρκο δίπλα στο ξενοδοχείο όπου έμενα για να μου φέρει το αρχαίο, γιατί δεν δεχόταν να το δω στο προξενείο. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση, διότι αμέσως διαπίστωσα ότι ήταν αρχαίο και ελληνικό. Του είπα ότι ήμουν πολύ συγκινημένη και ότι το αντικείμενο μου μίλησε και είπε ότι έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα», αναφέρει για εκείνη την συνάντηση, πριν από 16 χρόνια.

Στα υπόγεια, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου, βρίσκεται ένας θησαυρός από εκατοντάδες αντικείμενα από επαναπατρισμούς. Αφού εξεταστούν από συντηρητές και διαπιστωθεί η κατάσταση τους, σύντομα να εκτεθούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Τα τελευταία 10 χρόνια οι αρχαιολόγοι εξηγούν ότι η στάση και οι πολιτικές των χωρών που έχουν στα Μουσεία τους ελληνικές αρχαιότητες σιγά-σιγά αλλάζει, με αποτέλεσμα να αυξάνονται κάθε χρόνο οι επιστροφές θησαυρών τόσο μέσω διακρατικών συμφωνιών, όσο αλλά και μέσω παραδόσεων από αυτόνομους συλλέκτες.

