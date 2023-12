Κόσμος

Γάζα: ο ισραηλινός στρατός “πολιορκεί” την Χαν Γιούνις

Ο ισραηλινός στρατός ενεργεί «με ισχύ» στην πόλη Χαν Γιούνις, αναφέρουν οι επιτελείς του.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργεί «με ισχύ» γύρω από την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς και κοντά στην οποία άρχισαν να εισέρχονται ισραηλινά άρματα μάχης.

Αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εκσκαφείς εισήλθαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο ύψος της Χαν Γιούνις, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Εν τω μεταξύ, ο γενικός γραμματέας των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να "αποφύγει περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και να προστατέψει τους αμάχους από περισσότερα δεινά", δήλωσε εκπρόσωπός του.

"Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την ανάγκη για απρόσκοπτη και διαρκή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του λαού σε όλη τη Λωρίδα. Για τους ανθρώπους που έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος να πάνε και έχουν πολύ λίγα για να επιβιώσουν", δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

