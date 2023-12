Οικονομία

Ηλεκτροκίνητα οχήματα: Παράταση στην προθεσμία για επιδότηση αγοράς

Ποιες άλλες αλλαγές επέρχονται στη διαδικασία χρηματοδότησης για την αποσυμφόρηση των εκκρεμών αιτήσεων.

Ενισχύεται το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», που αφορά στη χορήγηση οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων από ιδιώτες, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προβλέπει παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα κατά τέσσερις μήνες, συγκεκριμένα από τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ως τις 30 Απριλίου 2024, σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης και τροποποίηση του πλαισίου, ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απορρόφησης των κονδυλίων και η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ που υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου και η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, τροποποιείται ο Β΄ Κύκλος του Προγράμματος ως εξής:

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.

Ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή. Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.

Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς του ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις περιορίζεται το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές και απελευθερώνονται πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

