“Κινούμαι Ηλεκτρικά 2”: Οι επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα

Αύριο Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα), στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος "Κινούμαι ηλεκτρικά", ανακοίνωσαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και η γενική γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η επιδότηση για τα φυσικά πρόσωπα φθάνει στο 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων ενώ έξτρα επιδότηση προβλέπεται για την αγορά οικιακού φορτιστή όπως επίσης και αν αποσυρθεί παράλληλα το παλιό αυτοκίνητο.

Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας το πρόγραμμα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τέσσερις στόχους, που είναι η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, η ανάπτυξη έξυπνων υποδομών φόρτισης, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η εξοικονόμηση πόρων για τους πολίτες.

Η κα Σδούκου διευκρίνισε ότι επιδοτείται η αγορά μόνο ηλεκτρικών και όχι plug-in υβριδικών οχημάτων όπως επίσης ότι είναι επιλέξιμες και αιτήσεις για αγορές που έγιναν από 1η Δεκεμβρίου 2021 και μετά. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 50 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2023.

Αναλυτικά για τα φυσικά πρόσωπα τα κίνητρα έχουν ως εξής:

Επιδότηση 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000Euro.

Επιδότηση 30% και έως 8.000Euro για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς.

Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000Euro και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500Euro.

Επιπλέον επιδότηση 1000Euro για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.

Επιπλέον επιδότηση 1000Euro για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1000Euro για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1000Euro ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4000Euro).

Επιπλέον 1000Euro για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρία πώλησης.

πιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).

Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 20% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800Euro.

Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800Euro.

Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις τα κίνητρα είναι:

Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000Euro από 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000Euro από 21 οχήματα και πάνω.

Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000Euro ανά όχημα και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 400Euro ανά σημείο επαναφόρτιση.

Επιδότηση σε εταιρείες ταχυμεταφορών, διανομών και τουριστικές εταιρείες για την αγορά έως και 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Επιδότηση 30% και έως 8.000Euro για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς για 1 έως 20 οχήματα και 20% επιδότηση και έως 6.000Euro για 21 οχήματα και πάνω αντίστοιχα.

Επιπλέον 4.000Euro ανά αυτοκίνητο για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

Επιδότηση 30% και με μέγιστο ποσό τις 8.000Euro ανά αυτοκίνητο για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων επίδειξης (test drive) από 1 μέχρι 20 οχήματα και 20% επιδότηση με μέγιστο ποσό τις 6.000Euro για 21 οχήματα και άνω αντίστοιχα.