Γιορτή Αγίου Νικολάου: Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ανοίγουν για το κοινό

Σε ποιες πόλεις της χώρας θα καταπλεύσουν τα πλοία και ποιες ημέρες και ώρες θα ανοίξουν για τους πολίτες.

Ανοιχτά για την επίσκεψη του κοινού θα είναι τις μέρες αυτές πέντε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού του προστάτη του κλάδου, Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα θα είναι ελευθέρως επισκέψιμα τα παρακάτω πλοία:

Πειραιάς, ανατολικός λιμένας (Υδραίικα / Ακτή Ανδρέα Μιαούλη)

Φρεγάτα «Λήμνος» , Τρίτη 5/12 ώρες 09.00 – 17.00 και Τετάρτη 6/12 ώρες 09.00 – 16.00

, Τρίτη 5/12 ώρες 09.00 – 17.00 και Τετάρτη 6/12 ώρες 09.00 – 16.00 Πυραυλάκατος «Υπχος Βύρων Κρυσταλλίδης», Τρίτη 5/12 ώρες 09.00 – 17.00 και Τετάρτη 6/12 ώρες 09.00 – 16.00

Αθήνα, μαρίνα Παλαιού Φαλήρου:

Πλωτό Ναυτικό Μουσείο «Θωρηκτό Αβέρωφ» , Τρίτη 5 και Τετάρτη 6/12 ώρες 10.00 – 17.00

, Τρίτη 5 και Τετάρτη 6/12 ώρες 10.00 – 17.00 Τριήρης «Ολυμπιάς», Τρίτη 5 και Τετάρτη 6/12 ώρες 10.00 – 17.00

Κρήτη, Χανιά, λιμένας Σούδας:

Φρεγάτα «Κωνσταντίνος Κανάρης», Τρίτη 5/12 ώρες 09.00 – 17.00 και Τετάρτη 6/12 ώρες 09.00 – 16.00

Παράλληλα, μερίμνη του Πολεμικού Ναυτικού θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ δηλώσεων συμμετοχής και με βάση τα αποτελέσματά της, θα πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2024 ολιγόωρος πλους με κάποια από τις φρεγάτες του, και με καλεσμένους είκοσι τυχερούς μαθητές και μαθήτριες σχολείων της χώρας.

