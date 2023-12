Eurobasket 2025: το λογότυπο της διοργάνωσης (βίντεο)

Η FIBA αποκάλυψε το λογότυπο του Eurobasket 2025, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Κύπρο, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία.

Η FIBA παρουσίασε το λογότυπο για το Eurobasket 2025, το οποίο και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί σε τέσσερις χώρες, τις Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία.

Η Εθνική μπάσκετ έχει μπροστά της το Προολυμπιακό τουρνουά στο ΣΕΦ για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά θα ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα και νέα μεγάλη διοργάνωση της FIBA, το Eurobasket 2025.

Η FIBA έχει αρχίσει λοιπόν να “προχωράει” και τις διαδικασίες για το τουρνουά του 2025, παρουσιάζοντας το λογότυπο της διοργάνωσης, μέσα από ένα video με πολύ… Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της Εθνικής μπάσκετ, αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη του NBA και δεν θα μπορούσε να λείπει από την παρουσίαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

