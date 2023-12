Κοινωνία

Εξάρχεια: “Ανακοινώσεις” από αγνώστους για εκκένωση πολυκατοικιών... λόγω κοριών!

Ποιοι και για ποιους λόγους παρότρυναν με τις "ανακοινώσεις" αυτές, τους κατοίκους να λείψουν επί μακρόν από τα σπίτια τους.

Ψευδείς ανακοινώσεις ότι, λόγω επιδημίας κοριών, κάτοικοι των Εξαρχείων θα πρέπει με εντολή του Υπουργείου Υγείας να εκκενώσουν για πολλές ώρες τις πολυκατοικίες τους και μάλιστα επί ποινή υψηλού προστίμου 500 ευρώ, κόλλησαν άγνωστοι στην περιοχή, με κίνητρα τα οποία μελετούν οι αστυνομικές αρχές.

Πάντως το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει τους πολίτες ότι η ανακοίνωση που έχει θυροκολληθεί στις πολυκατοικίες είναι απολύτως ψευδής.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δηλώνει ότι έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως τις αστυνομικές αρχές, ώστε να πράξουν τα δέοντα. «Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί θεσμικό καθήκον της Πολιτείας και δεν επιτρέπεται κανένας να τρομοκρατεί και να παραπληροφορεί τους πολίτες, αντιποιούμενος, μάλιστα, τις επίσημες αρχές», σημειώνει.

Παραμένει απορίας άξιο ποιοι και γιατί, έλκουν συμφέρον από το να λείψουν πολλοί ένοικοι από τα σπίτια τους τόσες ώρες, και άρα ανήρτησαν μια τέτοια ανακοίνωση.

