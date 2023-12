Αθλητικά

Combat Sports: οι μεγαλύτερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων στο ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Η συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το περιεχόμενό της, με το μεγαλύτερο κανάλι για τα μαχητικά αθλήματα.

To ANT1+ παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία τη θεματική ενότητα Combat Sports, που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων στο πλαίσιο του AthensCon, στο Κλειστό Στάδιο Παλαιού Φαλήρου (Taekwondo).

Ο Sports Content Manger του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Άγγελος Τόμπρος, ανακοίνωσε την νέα κορυφαία διοργάνωση που έρχεται από το ΑΝΤ1+, την συνεργασία με το Καναδικό κανάλι Fight Network, το οποίο σε 24ωρη βάση θα προβάλλει μαχητικούς αγώνες όπως το Bare Knuckle Boxing (BKB), το Glory Kickboxing, το Konfrontacja Sztuk Walki (KSW MMA), το Invicta (ΜΜΑ γυναικών) το Impact (Pro-wrestling), και το Judo (IJF).

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημιουργός του ΖΜΑΚ, Πέτρος Πολυχρονίδης, μας μετέφερε στον κόσμο του pro-wrestling, ενώ την δική του πινελιά έβαλε ο παρουσιαστής Μάκης Παπασημακόπουλος κάνοντας αναφορές στο Professional Fighters League (PFL MMA) και στο Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Ακόμα, την μαχητική παρέα πλαισίωσαν η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Kickboxing και πρώην παίκτρια του Survivor, Μαρία Πανταζή, οι πρώην αθλητές Kickboxing και δημοσιογράφοι με ειδίκευση στα Combat Sports, Γιώργος Περγιάλης και Βίκτωρ Ρέντης.

Από την Παρασκευή 8/12 η συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το περιεχόμενό της, με το μεγαλύτερο κανάλι για τα μαχητικά αθλήματα, το Fight Network, χαρίζοντας δυνατές στιγμές στους λάτρεις της κατηγορίας.

Το κανάλι Combat Sports του ANT1+ γίνεται ο αποκλειστικός προορισμός σε όλες τις μαχητικές διαδρομές του παγκόσμιου αθλητισμού στην Ελλάδα.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.