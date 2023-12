Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στα 4Χ50μ. ελεύθερο ανδρών

Οι Κριστιάν Γκολομέεβ, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Χρήστου και Ανδρέας Βαζαίος κατέρριψαν και το πανελλήνιο ρεκόρ.

Μία πολύ μεγάλη επιτυχία πανηγυρίζει η ελληνική κολύμβηση, από την πρώτη κιόλας ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25άρας πισίνας, στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Οι Κριστιάν Γκολομέεβ, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Χρήστου και Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησαν την τρίτη θέση στα 4Χ50μ. ελεύθερο με χρόνο 1:23.27, βελτιώνοντας σημαντικά το πανελλήνιο ρεκόρ (1:25.15) που είχαν σημειώσει στον πρωινό προκριματικό.

Νικήτρια του τελικού αναδείχθηκε η Μεγάλη Βρετανία με 1:22.52, με την Ιταλία να τερματίζει δεύτερη σε 1:23.14, μόλις 13 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από την εθνική. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία, έμεινε τέταρτη, ενάμισι δευτερόλεπτο πίσω από την Ελλάδα (1:24.88), παρότι ήταν κατά τα 3/4 η ίδια ομάδα με το 2021.

Και οι τέσσερις Ελληνες κολυμβητές πήγαν γρηγορότερα σε σχέση με το πρωί, ενώ σημαντικά βελτιωμένες ήταν και οι αλλαγές. Ο Γκολομέεβ ξεκίνησε με 21.15, έναντι 21.30 στον προκριματικό (αλλά ακόμη μακριά από το 20.75, που είναι το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ) και ο Μπίλας πήρε τέταρτος, αλλά με 21.02 (21.06 το πρωί) έπιασε στην τρίτη θέση την Ουγγαρία, που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά χάρη στον Σεμπάστιαν Σάμπο. Από κει κι έπειτα, ο Χρήστου (20.58 έναντι 21.50 το πρωί) και ο Βαζαίος (20.52 έναντι 21.29) έκαναν εντυπωσιακές κούρσες και, όχι απλά καθάρισαν την τρίτη θέση, αλλά έφτασαν «μια ανάσα» και από τη δεύτερη, την οποία κράτησε με τα... χίλια ζόρια η Ιταλία, που κατέβασε εξαιρετικά ισχυρή ομάδα.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που η Ελλάδα κατακτά μετάλλιο σε ομαδικό αγώνισμα και μόλις το τρίτο της χώρας μας σε οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, μετά τα δύο της ομάδας 4Χ200μ. ελεύθερο, στα Ευρωπαϊκά 50άρας πισίνας του 2002 και του 2006. Συνολικά, είναι το 19ο ελληνικό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό 25άρας, με τον Ανδρέα Βαζαίο να φτάνει τα εννέα (!) και τον Απόστολο Χρήστου να ανεβαίνει για δεύτερη φορά στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μετά το χάλκινο του 2021 στα 100μ. ύπτιο. Ο Γκολομέεβ προσθέτει ένα μετάλλιο σε μικρή πισίνα στο πλούσιο παλμαρέ του, που περιλαμβάνει ευρωπαϊκά και παγκόσμια μετάλλια στην 50άρα, ενώ ο Μπίλας πανηγυρίζει το πρώτο του βάθρο σε επίπεδο ανδρών, μετά τα δύο χρυσά που κατέκτησε το καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό Κ23.

Λίγο νωρίτερα, ο Απόστολος Χρήστου εξασφάλισε τη συμμετοχή του σε ακόμη έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης, καθώς τερμάτισε τέταρτος στη δεύτερη ημιτελική σειρά των 50μ. ύπτιο με 23.19 και προκρίθηκε στον αυριανό (6/12, 18:05) τελικό με την έκτη επίδοση στο σύνολο, μαζί με τον Ιρλανδό Σέιν Ράιαν. Ο Χρήστου ήταν πέμπτος στο αγώνισμα αυτό στην αντίστιχη διοργάνωση του Καζάν, το 2021, και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι ακόμη καλύτερο.

Μεγάλο φαβορί του αγωνίσματος φαίνεται πως είναι ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ, ο οποίος ήταν ο μόνος που «κατέβηκε» τα 23 δευτερόλεπτα (22.91). Τον ακολούθησαν ο Γερμανός Ολε Μπραουνσβάιχ (23.04), ο Ελβετός Τιερί Μπολέν (23.10), ο Εσθονός Ραλφ Τριμπούντσοφ (23.13) και ο Ιταλός Λορέντζο Μόρσα (23.16), ενώ την οκτάδα συμπλήρωσε ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα (23.26).

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη σημερινή μεγάλη επιτυχία στη «σκυταλοδρομία», Γκολομέεβ και Μπίλας θα αγωνιστούν αύριο το πρωί (6/12, 9:41) στην 7η και τελευταία προκριματική σειρά των 50μ. ελεύθερο, με αρχικό στόχο να περάσουν στον απογευματινό ημιτελικό. Ο Γκολομέεβ με 21:08 έχει την έκτη επίδοση, ενώ ο Μπίλας έχει δηλωθεί με 21.83 (28ος), αλλά σήμερα έδειξε ότι μπορεί να βγάλει πολύ ταχύτερες κούρσες.

Στους υπόλοιπους τελικούς της πρεμιέρας, ο ταχύτατα ανερχόμενος Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν θριάμβευσε στα 400μ. ελεύθερο με 3:35.47, αφήνοντας δύο και πλέον δευτερόλεπτα πίσω του τον έμπειρο Λιθουανό Ντάνας Ράπσις, που μάλιστα θεωρείται εξπέρ στην 25άρα. Βρετανική κυριαρχία είχαμε στα 400μ. μικτή ατομική γυναικών, με τις Αμπι Γουντ (4:27.45) και Φρέγια Κόλμπερτ (4:29.04) να κάνουν το «1-2» και την Ιρλανδία να παίρνει άλλο ένα μετάλλιο, χάρη στην Ελεν Γουόλς. Στα 4Χ50μ. ελεύθερο γυναικών, τέλος, η Σουηδία έδειξε ότι... μπορεί και χωρίς τη Σάρα Σιέστρεμ, καθώς κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση, μπροστά από Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία.

Οι τρεις πρώτοι των τελικών της 1ης ημέρας:

400μ. μικτή ατομική Γ

1. Αμπι Γουντ (Μ. Βρετανία) 4:27.45

2. Φρέγια Κόλμπερτ (Μ. Βρετανία) 4:29.04

3. Ελεν Γουόλς (Ιρλανδία) 4:29.64

400μ. ελεύθερο Α

1. Ντάνιελ Γουίφεν (Ιρλανδία) 3:35.47

2. Ντάνας Ράπσις (Λιθουανία) 3:37.80

3. Λούκας Ενβό (Βέλγιο) 3:37.91

4Χ50μ. ελεύθερο Γ

1. Σουηδία 1:35.60

(Γιούνεβικ, Κόλεμαν, Λ. Χάνσον, Ααστετ)

2. Ιταλία 1:36.92

(Ντι Πιέτρο, Κοκοντσέλι, Ταραντίνο, Κέρτις)

3. Μεγάλη Βρετανία 1:37.19

(Χόπκιν, Αντερσον, Χόουπ, Χάρις)

4Χ50μ. ελεύθερο Α

1. Μεγάλη Βρετανία 1:22.52

(Πράουντ, Ρίτσαρντς, Κοχούν, Μπούρας)

2. Ιταλία 1:23.14

(Ντε Πλάνο, Τζατσέρι, Τσεκόν, Μιρέσι)

3. ΕΛΛΑΔΑ 1:23.27

(Γκολομέεβ, Μπίλας, Χρήστου, Βαζαίος)

