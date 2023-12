Αθλητικά

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός: Τσάμπα ήττα… στην Πόλη

Ιδανικός αυτόχειρας ο Παναθηναϊκός, τα έκανε όλα λάθος στο τέλος και ηττήθηκε από την ελλιπέστατη τουρκική ομάδα.

Το... αυστηρό φάουλ του Γκραντ σε προσπάθεια του Λάρκιν από τα 6,75 στα 49΄΄ για τη λήξη, η κάκιστη επιθετική... έμπνευση του Σλούκα στα 25΄΄ και τα δύο χαμένα επιθετικά ριμπάουντ που ακολούθησαν, στέρησαν από τον Παναθηναϊκό το δεύτερο του εφετινό «διπλό» στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 71-68 από την Αναντολού Εφές στην Πόλη, για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ τους να ισορροπεί σε 6-6 και τον Εργκίν Αταμάν να αποχωρεί απογοητευμένος από το «Σινάν Ερντέμ», στην πρώτη επιστροφή του ως αντίπαλος προπονητής.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα «έπιασε» το «τριφύλλι» στην κατάταξη (ρεκόρ 6-6), υποχρεώνοντας το στη δεύτερη διαδοχική ήττα του.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-31, 50-52, 71-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς - Περούγκα - Περάντι.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Ερντέμ Τσαν): Λάρκιν 20 (2), Γκαζί 2, Τόμπσον 7, Χόλατζ 3 (1), Οσμανί 6 (2), Οτουρού 2, Ντάουμ 8, Γιλμάζ 2, Τζόουνς 21.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 5 (1), Γκάι, Μπαλτσερόφσκι 3, Σλούκας 9 (3), Γκραντ 12 (2), Ναν 13 (1), Λεσόρ 13, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 4, Μήτογλου 9 (1), Μαντζούκας.

