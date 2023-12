Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πάλεψε για την υπέρβαση, αλλά…

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, αλλά πλήρωσε ακριβά την αστοχία του τελευταίου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ήθελε «γλυκιά εκδίκηση» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, την πρώτη φορά που τη βρήκε στον δρόμο του μετά τον τελικό του Κάουνας, αλλά δεν τα κατάφερε στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης (5/12). Γνώρισε την ήττα με 77-71, για την 12η αγωνιστική της Euroleague, η οποία ήταν η δεύτερη διαδοχική μετά από αυτήν στο Μονακό και 6η στο σύνολο για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Ρεάλ Μαδρίτης, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, με ηγέτες τους Ντζάναν Μούσα (23π. με 5/7 τρίποντα) και Μάριο Χεζόνια (18π. και 10ρ.), και έκανε το 11-1, μετά την πρώτη ήττα που υπέστη στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενερμπαχτσέ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η εμμονή στα τρίποντα στο τέλος από τους άστοχους Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκη και Ουόκαπ στο τέλος «στοίχισε» στον Ολυμπιακό που στάθηκε πολύ καλά στο μεγαλύτερο μέρος του ματς απέναντι στην κορυφαία ομάδα της φετινής Euroleague και κάτοχο του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με 1/9 τρίποντα, αλλά ισορρόπησε εν συνεχεία και χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ (17 οι Πειραιώτες, 8 η Ρεάλ Μαδρίτης) κατάφερνε να επιστρέφει κάθε φορά που η ομάδα του Τσους Ματέο προσπερνούσε με +7 ή με +8.

Ο Τόμας Ουόκαπ με 17 πόντους (3/10 τρίποντα) και 4 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Φαλ σημείωσε 10 πόντους απέναντι στον θηριώδη Ταβάρες (11π.). Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 9 πόντους και τρίποντα σε κρίσιμα σημεία (και 6 κερδισμένα φάουλ) ήταν από τους παίκτες που έδωσαν λύσεις όταν προσπαθούσε να πάρει το πάνω χέρι η ομάδα του Πειραιά. Ο Παπανικολάου πρόσθεσε 8 πόντους με 1/5 τρίποντα, ενώ 8 είχε και ο Άλεκ Πίτερς, ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ σαφώς επηρεασμένος από το διάστημα της απουσίας του είχε 1/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 36-37, 57-51, 71-77

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ορντόφ (Κροατία), Ρόσι (Iταλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 17 (3), Κέινααν 7 (1), Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 9 (2), Φαλ 10, Παπανικολάου 8 (1), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 8 (1), Μιλουτίνοβ 4, Σίκμα, ΜακΚίσικ 5 (1)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Κοζέρ, Καμπάτσο 9 (2), Χεζόνια 18 (2), Αλοθέν, Ντεκ 5, Πουαριέ, Ταβάρες 11, Γιουλ 6, Εντιαγέ 5 (1), Μούσα 23 (5)

