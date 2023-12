Κοινωνία

Επέτειος για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου: “φρούριο” η Αθήνα ενόψει κινητοποιήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας ενόψει κινητοποιήσεων για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Ποιοι σταθμοί μετρό θα είναι κλειστοί. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

-

Την Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται 15 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορούπουλου και τα μέτρα της Αστυνομίας στην Αθήνα θα είναι "δρακόντεια".

Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό, Επαμεινώνδα Κορκονέα και έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσει από μαθητές και φοιτητές αλλά και οργανώσεις και συλλογικότητες της Αριστεράς.

Από νωρίς το πρωί και καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα είναι επί ποδός 4000 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, καθώς έχουν προγραμματιστεί πολλά συλλαλητήρια.

Επίσης, θα πετάξει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ, ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και του αρχηγείου θα δίνουν και drones. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και τα υδροβόλα οχήματα, οι «Αίαντες», ενώ δυνάμεις ΜΑΤ και ομάδες ΔΡΑΣΗ θα αναπτυχθούν και σε σημεία γύρω από τα Εξάρχεια.

Σημειώνεται ότι για τις 12:00 το μεσημέρι έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις με πρωτοβουλία μαθητών, σχολείων και φοιτητικών συλλόγων και για τις 18:00 το απόγευμα συγκεντρώσεις σωματείων, φορέων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων της Αριστεράς.

Πότε κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό

Με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Μοναστηράκι» από τις 11:00 έως τις 15:00 και από τις 18:00 μέχρι νεωτέρας. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Οι μισοί διοικητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί

Μετρό: Κλειστοί σταθμοί την Τετάρτη

Καιρός: Καταιγίδες και χιόνια την Τετάρτη