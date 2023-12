Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 50μ ελεύθερο ο Γκολομέεβ, εκτός ο Μπίλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αθλητής του Ακη Οικονόμου σημείωσε πολύ καλή επίδοση, που τον έστειλε στους ημιτελικούς.

-

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ πήρε πολύ εύκολα την πρόκριση για τα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο, κατά τη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Ο αθλητής του Ακη Οικονόμου σημείωσε πολύ καλή επίδοση για πρωινή κούρσα (21.22), κατέλαβε την τέταρτη θέση των προκριματικών και πλέον το απόγευμα (18:16) θα διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις ένα εισιτήριο για τον αυριανό (7/12) τελικό του αγωνίσματος.

Ο Στέργιος Μπίλας, από την πλευρά του, έχασε για μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου την πρόκριση στα ημιτελικά. Ο 22χρονος κολυμβητής κατετάγη 20ος με 21.65, ενώ ο 19ος της κατάταξης, ο Εσθονός Ντάνιελ Ζάιτσεφ, έκανε 21.62 και πέρασε, λόγω της ύπαρξης υπεράριθμων αθλητών από Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπίλας θα είναι ο πρώτος αναπληρωματικός για τους ημιτελικούς.

Ταχύτερος των προκριματικών με 20.97 ήταν ο Βρετανός Μπεν Πράουντ, που είναι και το φαβορί του αγωνίσματος. Τον ακολούθησαν ο Ιταλός Λορέντζο Τζατσέρι με 21.03 και ο επίσης Βρετανός Λιούις Μπούρας με 21.21.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18:05 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο τελικός των 50μ. ύπτιο, με τη συμμετοχή του Απόστολου Χρήστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε