Κυπριακό - ΟΗΕ: Νέα ειδική απεσταλμένη επέλεξε ο Γκουτέρες

Ποια είναι η διπλωμάτης που πρότεινε ο Γ.Γ. του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ως απεσταλμένη του για το Κυπριακό.

Τη Maria Angela Holguin Cuellar, πρώην υπουργό Εξωτερικών της Κολομβίας, θα προτείνει ως απεσταλμένη του στην Κύπρο προς τις δύο πλευρές ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Μετά από αρκετούς μήνες δυστοκίας, ως αποτέλεσμα διαδοχικών αρνήσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί διάφορες προτάσεις του ΓΓ για απεσταλμένο του, ο Αντόνιο Γκουτέρες κατέληξε στην 60χρονη Κολομβιανή πολιτικό και διπλωμάτη η οποία διετέλεσε ΥΠΕΞ της χώρας της για μια οκταετία, από το 2010 έως το 2018. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κολομβίας στα Ηνωμένα Έθνη και πρέσβειρα της Κολομβίας στη Βενεζουέλα.

Η επιλογή της Κολομβιανής πολιτικού, πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες ζητούσε, αποκλειστικά η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως ο/η απεσταλμένος να μην προέρχεται από χώρα μέλους της ΕΕ αλλά ούτε και από χώρα της Κοινοπολιτείας. Η ηελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται την πρόταση Γκουτέρες και το ίδιο εκφράζει την ελπίδα να πράξει και η τουρκοκυπριακή πλευρά σε αυτή την πρώτη προσπάθεια αναζωογόνησης του διαλόγου μετά από 6,5 χρόνια πλήρους αδιεξόδου.

Ο Γενικός Γραμματέας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων θα δώσει εντολή όπως η ισχύ του διορισμού της απεσταλμένης του, να μην ξεπερνά τους έξι μήνες. Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών είναι πασιφανές πως αναμένει από τη νέα απεσταλμένη για το Κυπριακό να εργαστεί προς την κατεύθυνση υλοποίησης, των χαμηλών έτσι και αλλιώς, προσδοκιών των Ηνωμένων Εθνών στην παρούσα χρονική συγκυρία του προβλήματος. Αυτή η τάση έχει τονιστεί επανειλημμένως από πλευράς του Αντόνιο Γκουτέρες και προς τις δύο πλευρές, και με βάση το χάσμα θέσεων που έχει καταγραφεί όλα αυτό το διάστημα. Τα Ηνωμένα Έθνη αποφεύγουν να δώσουν διευρυμένους στόχους προς υλοποίηση από πλευράς της απεσταλμένου, ωστόσο θεωρούν ότι το διάστημα των έξι μηνών είναι αρκετό ώστε να υπάρξει πλήρης αντίληψη για το αν υφίστανται σημεία επαφής των δύο πλευρών ώστε να μπορέσει να καταγράψει τις θέσεις τους χωρίς κατ' ανάγκη να τεθούν προϋποθέσεις. Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές η αρχική διαδικασία της διερεύνησης των προθέσεων δεν μπορεί να είναι χρονοβόρα. Στην πραγματικότητα, ο Γενικός Γραμματέας δεν θεωρεί θεμιτή μια ατελείωτη καταγραφή των θέσεων των πλευρών και ότι το χρονοδιάγραμμα θέτει και τα όρια για να διαπιστωθεί η πραγματική βούληση των εμπλεκομένων. Το πλαίσιο των έξι μηνών ως προς την εντολή της απεσταλμένης του είναι κατά την εκτίμηση του ΓΓ, μία ικανή περίοδος για να παραχθεί πλήρης εικόνα αναφορικά το τι μέλλει γενέσθαι.

Στη Λευκωσία η ε/κ πλευρά εκφράζει την πεποίθηση ότι η προτεινόμενη ως απεσταλμένη για το Κυπριακό Maria Angela Holguin Cuellar θα γίνει αποδεκτή και από τον Ερσίν Τατάρ, μέσα από τη συγκυρία που δημιουργεί η συζήτηση για την έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία αλλά και των προσδοκιών που ελπίζεται ότι θα δημιουργηθούν από την προσέγγιση Ελλάδας και Τουρκίας με αιχμή του δόρατος την επίσκεψη και τις συνομιλίες που θα έχει στην Αθήνα ο Τούρκος Πρόεδρος συνοδευόμενος από μια μεγάλη αντιπροσωπεία στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ελληνική πρωτεύουσα.

