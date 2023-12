Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος σόκαρε τη Λάρισα στις καθυστερήσεις

Οι Θεσσαλοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, απέναντι στους φιλοξενούμνους που παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές στη σύνθεση τους.

Χάρη σε γκολ του Γιουμπιτάνα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ατρόμητος (με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του) απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη -σαφώς ανώτερή του- ΑΕΛ, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των «16» του κυπέλλου Ελλάδας, που έγινε σήμερα (6/12) στην «AEL FC Arena». Η ομάδα της Λάρισας προηγήθηκε στο 80΄ με τον Ογκμποε, από λάθος του τερματοφύλακα Μαρκετζιάνι, αλλά ισοφαρίστηκε στην τελευταία φάση του αγώνα και πλέον θα έχει πολύ δύσκολο έργο στη ρεβάνς, που θα γίνει στο Περιστέρι, μεταξύ 9 και 11 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν τρεις καλές ευκαιρίες: στο 4΄ με απευθείας φάουλ του Παπαγεωργίου που πέρασε ελάχιστα άουτ, στο 38΄ με άστοχη κεφαλιά του Πλέγα από πολύ καλή θέση και στις καθυστερήσεις με σουτ του Καλουτσικίδη που απέκρουσε σε κόρνερ ο Μαρκετζιάνι. Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος είχε μία -αλλά κλασική- φάση, όμως ο Σουλούκος έσωσε την εστία του στην κοντινή προβολή του Βαλένσια στο 15΄. Η τελευταία φάση του ημιχρόνου, πάντως, σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Πομόνη, που αποχώρησε με φορείο.

Ο Μαρκετζιάνι χρειάστηκε να επέμβει ξανά στο 64΄, για να διώξει σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Πεντρόσο έξω από την περιοχή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η κεφαλιά του Ηλιάδη από τη μικρή περιοχή έφυγε άουτ. Παρότι ο Σάσα Ιλιτς επιστράτευσε βασικούς ποδοσφαιριστές (Ρομπάιγ, Καμαρά, Βέργος) και η ΑΕΛ «έχασε» τους Κώστα Παπαγεωργίου και Μαϊδανό (αντικαταστάθηκαν λόγω ενοχλήσεων), οι «βυσσινί» πέτυχαν το γκολ που δικαιούνταν στο 80΄. Χρειάστηκε βέβαια το λάθος του Μαρκετζιάνι, που έκανε κακό κοντρόλ μετά από γύρισμα του Ιμερέκοφ και έδωσε την ευκαιρία στον Ογκμποε να κλέψει τη μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα.

Ο Ατρόμητος, όμως, κατάφερε να ισοφαρίσει κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, όταν, μετά από σέντρα και απομάκρυνση της άμυνας, ο Γιουμπιτάνα έπιασε από τη γωνία της περιοχής ένα εξαιρετικό βολέ και έστειλε τη μπάλα στο απέναντι «παραθυράκι» του Σουλούκου, διατηρώντας το αήττητο του Σάσα Ιλιτς στον πάγκο των «κυανόλευκων».

Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)

Κίτρινες: Πομόνης, Ερλινγκμαρκ, Γιουμπιτάνα

ΑΕΛ (Παύλος Δερμιτζάκης): Σουλούκος, Μαϊδανός (79΄ Παπαδόπουλος), Ηλιάδης, Στάμου, Καλουτσικίδης (79΄ Θ. Παπαγεωργίου), Πλέγας, Θωμαΐδης (72΄ Αντράντα), Κ. Παπαγεωργίου (72΄ Ογκμποε), Μπρου, Κοσονού, Πεντρόσο (66΄ Νίνο)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Μαρκετζιάνι, Κιβρακίδης, Ασεβέδο, Αθανασίου, Πομόνης (46΄ Ιμερέκοφ), Ερλινγκμαρκ, Γιουμπιτάνα, Κούεν (66΄ Καμαρά), Ντιρκς (66΄ Ρομπάιγ), Βαλένσια, Τζοβάρας (70΄ Βέργος)

