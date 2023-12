Πολιτική

Αμάρ Αμπάρα: ο γιός του φυλακισμένου Έλληνα ζητά συνάντηση με τον Ερντογάν (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στον Τάσο Τέλλογλου, μία ημέρα πριν από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, ο γιός του Έλληνα υπηκόου Αμάρ Αμπάρα, που κρατείται στις τουρκικές φυλακές για κατασκοπεία.

Του Τάσσου Τέλλογλου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν, ο γιός του Έλληνα υπηκόου Αμάρ Αμπάρα, που κρατείται στις τουρκικές φυλακές για κατασκοπεία, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επιστολή του προς τον Τούρκο Πρόεδρο, προκειμένου να τον συναντήσει στην Αθήνα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει το θέμα του Αμπάρα στην τουρκική κυβέρνηση τουλάχιστον δύο φορές .Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Αμπάρα καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 12 ετών και 6 μηνών την συλλογή πληροφοριών που αφορούσαν την μεθόριο Συρίας -Τουρκίας.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι αποσπάστηκε ομολογία του χωρίς δικηγόρο.

Μπορεί να είναι ένα θέμα περιφερειακό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά είναι στην ελληνοτουρκική ατζέντα εδώ και 16 μήνες από την σύλληψη του 68χρονου Αμάρ Αμπάρα στο Γκαζιαντεπ.

Ο Βαγγέλης Κούτρας, ο άνθρωπος που μίλησε στον Αμπάρα στο τηλέφωνο 3 ώρες πριν τον συλλάβουν στο Γκαζιαντεπ, μετά από μια έκθεση χαλιών, λέει στον ΑΝΤ1 ότι ήταν η πολλοστή επίσκεψη στην Τουρκία και ότι δεν μπορεί ο Αμπάρα να είναι κατάσκοπος.

Οι συνθήκες κρατησής του είναι καλές αλλά ο Αμπάρα είναι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κρατούμενους στις φυλακές του Σιντζάν, έξω από την Άγκυρα.

