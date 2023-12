Αθλητικά

BCL - Περιστέρι: αναμονή μετά την ήττα από την Λε Μαν

Που οφείλεται η νέα ήττα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και τι περιμένει πλέον για να δει την συνέχεια της πορείας της στο Basketball Champions League.

Η άμυνα του Περιστερίου... κατέρρευσε από τη δεύτερη περίοδο και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη γνώρισε φυσιολογική ήττα από τη Λε Μαν, για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League. Οι «κυανοκίτρινοι» ηττήθηκαν και πάλι από τους Γάλλους, αυτή τη φορά με 86-78 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στον 1ο όμιλο σε 3-2 και να προκρίνονται στη φάση των «16».

Το Περιστέρι υποχώρησε σε 2-3 και πλέον ελπίζει σε ήττα της Φάλκο από τη Μάλαγα (6/12, 21:30), προκειμένου να καταλήξει στα χέρια του το «εισιτήριο» για το play-in tournament, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στο «Top-16».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο το ρυθμό του και με πρωταγωνιστή τον Ντάνγκουμπιτς στην επίθεση (9π.) ξέφυγε με το... καλησπέρα με 19-9 στο 7΄, ενώ έκλεισε την περίοδο στο +11 (25-14). Ωστόσο, στη συνέχεια έχασε τη διάρκεια του σε άμυνα και επίθεση, ο Λιούις (10π. στο β' δεκ.) τιμώρησε από την περιφέρεια το Περιστέρι και η Λε Μαν ροκάνισε τη διαφορά, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -3 (36-33).

Οι «κυανοκίτρινοι» βρήκαν ξανά ρυθμό στην επίθεση στην τρίτη περίοδο, αλλά με την άμυνα τους να... υπολειτουργεί, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 58-55, που έγραψε φωτεινός πίνακας στο 30΄. Με τη Λε Μαν όμως να βρίσκει ρυθμό από τα 6,75 στον... επίλογο του αγώνα, το Περιστέρι έχασε γρήγορα την επαφή και με την άμυνα να μην «δένει» μέχρι το φινάλε, δέχθηκε 31 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και «παραδόθηκε» με το τελικό 78-86.

Ο Ματ Λιούις εξελίχθηκε σε «δήμιο» του Περιστερίου, τελειώνοντας τον αγώνα με στατιστικά για... φίλημα (22π. με 3/3δ., 4/4τρ. και 4/4β.), ενώ στους 20 πόντους σταμάτησε ο Ντεβάντε Τζόουνς. Από το Περιστέρι πάλεψαν οι Νεμάνια Ντάνγκουμπιτς και Τζέιλεν Χαντς, σημειώνοντας από 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 36-33, 58-55, 78-86

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο, Γιλμάζ, Πρακς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλη Σπανούλης): Ράγκλαντ 10 (1) , Ντάνγκουμπιτς 15 (3), Χαντς 15 (2), Πουλιανίτης 5 (1), Κασελάκης 5 (1), Τόμπσον 13, Μήτρου-Λονγκ 2, Ξανθόπουλος 4, Πουλιανίτης 5 (1), Ρένφρο 4, Γουίλιαμς, Χουγκάζ 5.

ΛΕ ΜΑΝ (Ελρίκ Ντελόρντ): Ντε Λατιμποντιέρ 15 (2), Τζόουνς 20 (1), Λιούις 22 (4), Μαγούγκμπε 2, Σβαρτζ 7 (1), Ντελάνουϊ, Χάντγκινς 11 (1), Νάρασε 3 (1), Γιγκιτέ 6.