Κοινωνία

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Κλειστή η παραλιακή για έργα στα πρανή

Ποιες ώρες θα είναι κλειστός ο δρόμος για κατεπείγουσες εργασίες, προς αποκατάσταση επικίνδυνων καταπτώσεων πρανών, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

«Από τις 7/12/2023 ξεκινούν από την Περιφέρεια Αττικής εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση επικίνδυνων καταπτώσεων πρανών στη θέση "Λιμανάκια" Βάρκιζας» και θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εργασίες που έχουν προγραμματιστεί θα αρχίζουν από το ύψος της λίμνης Βουλιαγμένης και θα τελειώνουν στην περιοχή της Βάρκιζας στο ύψος του νυχτερινού κέντρου island.

Συγκεκριμένα για τις 7/12/2023 θα υπάρξει αποκλεισμός της κυκλοφορίας από την Λίμνη Βουλιαγμένης έως το «ISLAND», από 09.00 έως τις 17.00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται προς Βάρκιζα-Σούνιο θα εκτρέπεται προς Βάρης –Κορωπίου και στη συνέχεια Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Την Πέμπτη, τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ & ΚΤΕΛ καθώς και τα οχήματα άμεσης επέμβασης ( ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική , περιπολικά κλπ.) θα κινούνται κανονικά χωρίς πρόβλημα στην Παραλιακή Λεωφόρο.

Από τις 8/12/2023 θα υπάρχει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών επί της Λεωφ. Βάρκιζας - Σουνίου (Λεωφ. Ποσειδώνος) εντός διοικητικών ορίων του δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Συγκεκριμένα θα υπάρχει κατάληψη των λωρίδων στο ρεύμα προς Σούνιο και η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται στο εναπομείναν τμήμα της οδού (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση).

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν:

την κατασκευή μικροπασσάλων σε πεσσοειδή κάνναβο, σε μηκοτομή έκτασης 160m.

κεφαλόδεσμο μικροπασσάλων.

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται με σκοπό να αντιμετωπισθούν τα κατολισθητικά φαινόμενα στο πρανές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού».