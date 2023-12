Life

Τέμπη - Δίδυμες: Η γιορτή του πατέρα τους και το σπαρακτικό μήνυμα για τον χαμό των κοριτσιών

Ο Νίκος Πλακιάς "σκίζει καρδιές", ανήμερα της πρώτης γιορτής του χωρίς τα δίδυμα κορίτσια και την ξαδέλφη τους, που χάθηκαν στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τα όσα γράφει στην ανάρτηση του ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών, που σκοτώθηκαν μαζί με την ξαδέρφη τους στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Ο πατέρας τους ονομάζεται Νίκος και σήμερα 6 Δεκεμβρίου είναι η ονομαστική του εορτή, με τον ίδιο να γράφει τις σκέψεις του…

Οι δίδυμες αδερφές και η ξαδέρφη τους βρίσκονταν στο κυλικείο την ώρα που τα τρένα συγκρούστηκαν στα Τέμπη, δηλαδή στο πρώτο βαγόνι, επειδή δεν υπήρχαν θέσεις στο 5ο βαγόνι που είχαν βγάλει εισιτήρια. Από το πρώτο βαγόνι σκοτώθηκαν όλοι, εκτός του Γεράσιμου, του φοιτητή που δίνει ακόμα μάχη για τη ζωή του.

Η είδηση του θανάτου τους βύθισε στο πένθος την Καλαμπάκα. Ήταν το πρώτο τους ταξίδι με τρένο. Οι δίδυμες αδελφές Θωμαή και Χρύσα Πλακιά και η πρώτη τους ξαδέρφη Αναστασία Πλακιά, έχασαν τη ζωή τους ενώ επέστρεφαν στην Θεσσαλονίκη, τον τόπο που σπούδαζαν, μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Ο πατέρας τους, Νίκος Πλακιάς, ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τις κόρες τους και την ανιψιά του στο Facebook, 9 και πλέον μήνες μετά την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς σήμερα 6 Δεκεμβρίου είναι η ονομαστική του εορτή, η πρώτη χωρίς τα παιδιά του και την αγαπημένη του ανιψιά.

«Αντί για χρόνια πολλά, βάλτε τρία στολίδια στο δέντρο σας για τα κορίτσια μου, δυο ίδια για τα δίδυμα και ένα διαφορετικό για την Αναστασία, γιατί τόσο πολύ τους άρεσε να βλέπουν φώτα, δέντρα και το γιορτινό κλίμα των Χριστουγέννων (…) Καλές γιορτές να έχετε και πριν πάτε για ύπνο κάντε ένα χάδι στα παιδιά σας σαν να είναι το τελευταίο γιατί εγώ ούτε αυτό δεν πρόλαβα», γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Πλακιάς.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Του Αγίου Νικολάου σήμερα. Πολλοί από σας σκέφτονται εάν πρέπει να μου ευχηθούν ή όχι.

Τι ευχές να πεις σε έναν πατέρα που δεν θα έχει στις γιορτές τα παιδιά του, άτοπες και ανούσιες, απλώς να με βοηθήσουν και να γνωρίζω ότι νοιάζεστε για μένα.

Το γνωρίζω, βλέπω στα πρόσωπά σας τις εκφράσεις σας.

Πώς να γιορτάσω όταν αύριο δεν θα ακούσω τα ποδοβολητά τους στην σκάλα του σπιτιού μου για να μου κάνουν έκπληξη με τα δώρα τους.

Δεν θα ακούσω “μπαμπά μου, μπαμπάκα μου, θειούλη μου”.

Δεν θα μαλώσουμε ποια θα βάλει το αστέρι στο δέντρο, δεν … δεν… δεν… ατέλειωτα.

Αντί για χρόνια πολλά, βάλτε τρία στολίδια στο δέντρο σας για τα κορίτσια μου, δυο ίδια για τα δίδυμα και ένα διαφορετικό για την Αναστασία, γιατί τόσο πολύ τους άρεσε να βλέπουν φώτα, δέντρα και το γιορτινό κλίμα των Χριστουγέννων.

Κάντε το και όταν θα είμαι πολύ δυνατός θα βάλω εγώ το αστέρι στο δέντρο του σπιτιού μου για όλους εσάς.

Καλές γιορτές να έχετε και πριν πάτε για ύπνο κάντε ένα χάδι στα παιδιά σας σαν να είναι το τελευταίο γιατί εγώ ούτε αυτό δεν πρόλαβα».

